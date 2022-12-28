小米 K60 系列發表｜Qualcomm 旗下的最新處理晶片 Snapdragon 8 Gen2 被視為「2023 年最強 Android 處理器」，然而 2022 年都未過，各手機廠已經搶著要用它來推出新機，其中就包括愛搶「頭啖湯」的小米，於 12 月 27 日夜晚於中國內地發表了 Redmi K60 系列，以相當親民的價錢帶來 S8 Gen2 的全新體驗。



Redmi K60 系列發表、Android 頂階處理器 ¥3,299 起玩到

Redmi K 系列向來是中國國內限定的系列，慣常以稍低的售價帶來以多樣強勁規格堆疊而成的旗艦之作，雖然不會在香港以至國際市場推出，但在稍後時間亦多會以「變種版」的方式在其他品牌（例如 POCO）下推出國際版本，故每代的 Redmi K 系列新作發布，都會引來不少米粉預先參考一番，今次的 Redmi K60 系列自然都不在例外。

今次小米發表的 Redmi K60 系列有三部新機，從最高階數起分別為 Redmi K60 Pro、K60 以及 K60E，三部機種的外型一樣，屏幕規格亦基本相同，全都採用 1440x3200 的超高清 OLED 屏幕，支援 120Hz 更新率、HDR10+ 等高階規格，而區分三部機種的，最主要在於處理晶片以及拍攝硬件方面👇👇👇

Redmi K60

最高階的 Redmi K60 Pro 採用目前 Android 手機中規格最高階的 Qualcomm S8 Gen 2 處理晶片，同時在主鏡頭方面採用了目前非常前沿的 5400 萬像素 Sony IMX800 感光元件，並加入了 OIS、EIS 防手震。

Redmi K60 Pro 內置了小米自主研發的 P1 充電晶片，因而支援 120W 高速快充，另外無線充電的輸入水平亦得以提升至 30W（圖 小米）

Redmi K60 及 K60E

雖然未如 K60 Pro 般高階，其餘兩部手機在處理器方面都不失禮，Redmi K60 擁有 2022 年的旗艦處理晶片 Qualcomm S8+ Gen1，而再下一階的 K60E 則為一部中階機，用的是 Mediatek Dimensity 8200。

K60 及 K60E 兩機在充電規格方面亦較 K60 Pro 稍遜，但都支援 67W 的有線快充，而在無線充電方面，就只有 K60 支援與 K60 Pro 同樣的 30W 無線充，K60E 則未有支援任何無線充電輸入。

三大原因被港網民鬧爆：偷工減料

Redmi K60 系列三機在 12 月 31 日起於中國內地開售，如果要玩最新的 Qualcomm S8 Gen2，只需要 ¥3,299 人民幣起就有交易（折合港幣＄3660 左右），算是非常吸引的價格。

然而在平價背後，有米粉在細閱 K60 系列的規格表之後就表明「不收貨」，事關小米方面似乎為了成本關係而在 K60 系列不同範疇都進行了少量「閹割」，令部份身處香港的米粉們覺得小米今次是將貨就價、偷工減料。

首先有網民十分介意 Redmi K60 全系列在 4G 頻道支援上減去了對 B7 頻段（亦即 FDD-LTE 內 2600MHz 的一段）的支援，指如果要放在香港或其他地區使用，缺少了這段 4G 頻道的支援將有可能減低手機對香港 4G 網絡的接收能力（但 K60 系列明明講明是中國內地版本）。

缺乏 B7 頻道支援的 K60 系列，對一部份香港用家而言是一大缺點（圖 小米）

另一方面，Redmi K60 Pro 的最平價版（8+128GB 版本）以及 K60 系列其餘兩機，在記憶體配置上只有較舊的 UFS3.1，只有 K60 Pro 的高價版本才能享用更高速的 UFS 4.0，又是另一網民圍插小米的另一原因，顯然小米要滿足這群想用蔗渣價錢買到高級燒鵝的 Fans 是有一定難度了。