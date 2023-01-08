vivo X90Pro香港上市實試　1吋CMOS蔡司鏡人像超強、但有一大缺點

Vivo X90 Pro 香港上市｜近年推出的手機依然會以拍攝能力為一大賣點，而 1 吋感光元件則被視為當中頂級的硬件規格，只不過在香港行貨市場中，用戶可以選擇的型號並不多，對上一部已經要數到 Sony 在 2021 年尾發表的 Xperia PRO-I（而且還未有用盡 1 吋元件）。



而 vivo 將在 1 月 12 日在香港上市的 vivo X90 Pro，則是香港市場可以行貨渠道買到的另一部 1 吋 CMOS 機種，而且加上名廠 Zeiss 蔡司的加持，在拍攝能力上的確令人期待。

vivo X90 Pro 皮紋機背有貴氣

X90 Pro 機背採用了荔枝紋素皮的物料（蔡浩騰 攝）

近年幾部 vivo X 系機種在設計上都是大同小異，同樣都是曲面大屏幕配上機背一個大鏡頭，不過今代 X90 Pro 為了更易與標準版的 X90 作區分，機背上就採用了荔枝紋素皮的物料，除了觀感不俗，摸上手更有高級相機的質感。

Vivo X90 Pro 實機拍攝效果

Vivo X90 Pro 內置的處理晶片為 Dimensity 9200，雖然是中國廠 MediaTek 的出品，但在目前的效能表現中，與 2023 年 Android 陣營最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 非常貼近，處理能力方面不需要各位操心。

vivo X90 Pro 機背上的主鏡以及人像鏡頭都屬業界頂級水平（蔡浩騰 攝）

然而，處理能力對於考慮購買 vivo X90 Pro 的用戶而言當然非首要，其拍攝能力如何才是重中之重，在早前的香港發布會上，《香港01》科技玩物記者就稍稍測試過 vivo X90 Pro 的拍攝性能，Sony IMX989 1 吋感光元件的攝力已是毋庸置疑，不單成像銳利，同時自然的散景效果亦值得一讚👇👇👇

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然而 vivo X90 Pro 在另一支人像鏡頭上都有十分搶眼的表現，不同的蔡司效果濾鏡更令拍攝效果更上一層樓。👇👇👇

vivo X90 Pro 與前代一樣加入大量的蔡司散景濾鏡，今代還有相當有 Feel 的鏡頭光斑模式（蔡浩騰 攝）

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攝力數一數二、但缺點依然明顯

Vivo X 系列機種的拍攝能力在手機界一向出眾，X90 Pro 單是日光相片亦絕對交足功課，不過其缺點與前兩代一樣相當明顯 － 價錢偏貴。

雖然我們都知道 1 吋感光元件的手機在目前市場較為罕見，但 vivo X90 Pro 開出的香港售價為＄8,688，定價未免有點過高；而當我們知悉 vivo X90 Pro 的水貨價錢只要＄6200 左右就有交易，即使對 vivo 這個品牌如何有愛，仍然難抵＄2500 金錢的誘惑吧？