iPhone 12代起加設了MagSafe 機背磁吸式外接式電池，在街上應急充電不需拖多條線乾手淨腳。然而近日就有人在連登貼文指「magsafe屎袋真係xx9仔先買！」，一位用家指購買後覺得MagSafe磁吸外置電池性價比非常低，覺得是官方「cap水」智商稅垃圾，列出4大缺點引來多人討論分享感想。



MagSafe 磁吸外置電池 缺點 1｜容量極少

原裝Apple MagSafe 電池只有 1500 mAh 電量，市面支援Magsafe的三廠磁吸外置電池，為求輕便亦只得2500至5000mAh左右電量。例如iPhone 14 Pro 電量為3,200mAh，即MagSafe 電池沒能力充爆一次14 Pro。

原裝Apple MagSafe 電池只有 1500 mAh 電量

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MagSafe外置式電池更新後充電快50％ 連登仔：電子垃圾終於有用

缺點 2｜差電速度慢

無線充電速度比駁線慢後多，有人試過駁住Magsafe電池一直充，但手機電量卻一直由50%下跌至10%，根本是「供不應求」。

有人試過駁住Magsafe電池一直充，但手機電量卻一直由50%下跌至10%，根本是「供不應求」

缺點 3｜定價太貴

蘋果不少配件的定價也帶有「信仰」成份，售價不菲，「MagSafe 外接式電池」定價高達$750，不單比市面充電貴，而且電量也很少。

「MagSafe 外接式電池」定價高達$750

蘋果不少配件的定價也帶有「信仰」成份，售價不菲

缺點 4｜充電時機身很熱

無線充電產生的熱力比一般駁線充電高，由於高熱會對鋰電池產生不可補救的損害，所以有用家認為，無線充電本身對手機電池有害。

有用家認為，無線充電本身對手機電池有害。

無線充電產生的熱力比一般駁線充電高

有人同意：Magsafe充電慢，出街會駁線充

有人同意樓主意見，認為在家用Magsafe無線充電板慢慢充比較實際，在街上需要充電時多為應急，會選擇在搭車、食飯坐定時才順便叉電，所以Magsafe 尿袋並不實際。

電池健康度常識：電量根本不用死撐keep住有100%

不過有人就不太同意樓主的想法，認為Magsafe的輕便和無駁線束縛，已經是一大賣點。而且其概念是加大手機的電量，而不是為手機本身的電池充電。很多手機達人拍片也針對電池壽命作解釋：原來手機電量根本不需要長期處於100%，駁住火牛充過夜更型同幫手機電池減壽！其實電量只要維持70－80％，又不要令電量掉落到「見紅」（20%以下），才是維持手機電池健康度的最佳方法。

TikTok用戶 Shomes (Shoandtech)截圖

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3步更新MagSafe外置式電池

Magsafe池吸無線充電，原來也可以更新firmware，update後會令5W充電輸出開放王7.5W，充電速度快50％，大家可check一check手上的電池更新好未：



1. 將希望更新的 MagSafe 電池吸付在 iPhone 上並等待一星期（Apple官方說法）

2. 進入「設定 > 一般 > 關於 > MagSafe電池組」，發現 MagSafe 電池組韌體升為 2.7.b.0 版後，就可以升級為 7.5W 充電。

3. 想更快更新，可以用USB-C 線一連接MagSafe充電池，一邊駁到Mac電腦或iPad平板（有USB Type C輸出），就可以5分鐘內完成更新。亦有人就提議可以去Apple store找天才幫手

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