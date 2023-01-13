手機優惠｜踏入 2023 年，農曆新年又將至，不同的手機廠商以及電訊商都正舉行限時的減價優惠，連鮮有減價的 Apple、Samsung 都有減價，想在新年前換部新手機使用的話，自然要留意以下幾個手機品牌的減價優惠詳情。



ASUS 新年又減價、ZenFone 9 現在最抵玩？

ASUS 近一、兩年可謂把握所有機會為旗下手機減價促銷，而踏入新一年，ASUS 今次就打著農曆新年的旗號進行優惠，不過較為令人驚喜的是今次的減價陣容中居然加入了 2022 年大受好評的細機旗艦 ZenFone 9，減價＄888，足足 15％，是 2022 下半年出產的高階 Android 機中少見的優惠。

2022 年大受好評的細機旗艦 ZenFone 9，減價＄888，足足 15％（蔡浩騰 攝）

ASUS 旗下的其他 ROG Phone 以及 ZenFone 都有減價，但其在官網的減幅有限，想要更低價的話可以在豐澤網店找到。

Apple iPhone 14 Plus 多店見減價求售

Apple iPhone 系列機種、尤其是最新一代的「當打」型號向來少有減價優惠，但來到 2023 年首月，卻罕有地見到不同的電訊商、網店都有最新 iPhone 減價求售 － 其實就是有傳銷情欠佳的 iPhone 14 Plus。

豐澤在即日起至 1 月 17 日都有 Apple 機種的快閃優惠，iPhone 14 Plus 最多減 ＄500 出售；而在另一邊廂，SmarTone 網店都有類似優惠，減價幅度更達＄600。

SmarTone 限時特價賣 Galaxy Z Flip4

不過講起 SmarTone 網店，近期在此減價減得最多的卻非 Apple iPhone，而是 Samsung 旗下摺機 Galaxy Z Flip4，由原價＄8,298 減至＄5,998，足足是原價的 6 折左右，不過據說優惠是有限量的，各位有興趣的可以盡快去了解下。

小米年貨節、多機勁減

要買平價機，又豈能不考慮小米？由 1 月 10 日起至 1 月 18 日期間，小米正舉行「小米年貨節」，多種家品、手機都有減價，另外還有額外減價的優惠券可以供會員領取使用。而當中較為抵玩的就有 2021～22 年的出品如 Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 11T Pro、POCO F4 GT 等等，連優惠券最多可以減達＄800。