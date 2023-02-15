有線電視昨日（2月14日）突然公布，獲政府批准交還收費節目服務牌照，即已開台 30 年的有線電視，將在 6 月 1 日起，只保留 HOY TV 免費電視業務，集中在免費頻道和多媒體服務。提到有線，應該有多人第一時間想到的就是「cut唔到有線潮文」和 2014 年青年持刀大鬧有線的新聞，網民因此笑稱：「終於cut到有線」。



由於有線電視將結束收費節目服務，因此由即日起至 5 月 31 日，會免費開放 10 條收費頻道給所有住宅收費電視用戶，包括娛樂﹑電影﹑兒童和紀實等類別。雖然有線在最後階段大派福利，但仍難以抹去用戶對有線「難 cut」的印象。

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YouTuber Eminleo上載的「希特拉都取消唔到有線合約」亦成一時熱話（《希特拉的最後十二夜》截圖）

有線申請容易完約難，早期的營銷手法受網民不少爭議，包括長期打不通的客服熱線和難以終止合約。2014 年更發生過，一青年用家持刀到有線總部，只為了要求豁免已終止服務帳戶的欠款。就有線電視的最新發展，網民立即表示「終於cut到有線」﹑「唔係你cut我，係我cut你」﹑「全部人cut晒」等。

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對於有線結束收費節目服務，網民認為其服務被 Netflix﹑Disney+等平台取代有關，表示：「電影台30年仲係播緊同一堆戲」。另外，也有網民指出，失去能吸引用戶付費的英超賽事後，同樣成為越來越少人訂閱的原因。

資料來源：LIHKG