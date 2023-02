蟻俠 Ant-Man 3 入場前精讀|Marvel Fans 苦等數月,《Ant-Man and the Wasp: Quantumaniac(下稱《蟻俠 3》終於在今日(2 月 15 日)在香港上映。

MCU 電影現在已經發展到類似連續劇,而要看得懂作為 MCU 第 5 階段首部作品的《蟻俠 3》,以下幾部 MCU 作品最好在入場前重溫一下。



《蟻俠3》入場前必重溫6大作品

【1】蟻俠(Ant-Man)



(圖 Marvel)

作為《蟻俠》系列的首部曲,奠定了系列較為輕鬆的調性,同時作為起源類的作品,詳細交代了蟻俠戰衣的能力來源、皮姆粒子(Pym Particle),同時展現了 Scott Lang 與其女 Cassie 之間的親情羈絆,是成為了貫穿整個系列的副主題。

《蟻俠》的推出,其實有作為《美國隊長3》鋪陳的意味,其中一段就找來「飛隼(Falcon)」Sam Wilson 客串,後來成為了在《美國隊長3》時招募 Scott 加入美國隊長的陣營。

順帶一提,此集中的主要反派 Darren Cross 在《蟻俠3》中將變身成另一經典反派 MODOK 回歸。

【2】美國隊長3:英雄內戰(Captain America 3: Civil War)



(圖 Marvel)

蟻俠 Scott Lang 在《美國隊長3》中的戲份不多,但卻十分搶戲,尤其在中段的機場大戰,其在之前未有展現過的「巨大化」能力更是起了舉足輕重的作用。(圖 Marvel)

而亦因為他違反索科维亞協議、幫助了身為「逃犯」的美國隊長,令 Scott Lang 在其後須受軟禁,因而缺席《無限之戰》。

【3】蟻俠2:黃蜂女現身(Ant-Man and the Wasp)



(圖 Marvel)

《蟻俠2》的發生時點大概與《無限之戰》相若,但在一眾英雄對陣滅霸大軍時,Scott Lang 卻與初代蟻俠之女 - Hope Van Dyne、又即「黃蜂女」一同對付因量子實驗而誕生的反派「幽靈」。

《蟻俠2》雖然在劇情方面不算特別出彩,但就是今次入場觀看《蟻俠3》的必須重看之作,皆因在此 Marvel 首次展現了量子領域(Quantum Realm)的面貌以及相關特性,在量子領域流浪多年歸來的初代黃蜂女 Janet Van Dyne 亦是今集帶出量子危機的主要角色。

【4】復仇者聯盟4:終局之戰(Avengers: Endgame)



(圖 Marvel)

在《蟻俠2》的結尾,Scott 因為實驗關係而被困量子領域,在眾人「化灰」的 5 年後,Scott 幸運地重返人間,而他對於量子領域的認知以及蟻俠戰衣更成為了一眾英雄進行時空旅行的關鍵。

【5】洛基(Loki)



在《終局之戰》之中 Tony Stark 的失誤,讓 Loki 取得宇宙魔方(Tesseract)並逃走,結果做成了時間線的分歧及另一個版本的 Loki 出現,衍生了《洛基》影集。

《洛基》乃是入場看《蟻俠3》前的必重溫作品,皆因在此 Marvel 正式帶來了「征服者 康(Conqurer Kang)」這個角色、他將會是 MCU Phase 5 中的最終 Boss,同時亦是《蟻俠3》中 Scott 一行人需要面對的頭號反派。

在《洛基》影集中出現的 Kang 已經是較為善良的版本(圖 Marvel)

在《洛基》影集中,Marvel 算是頗詳細地解釋了 MCU 當中的多重宇宙理論,同時亦暗示了在《洛基》之前,因為一個較為善良的 Kang 在幕後操盤,多重宇宙並不存在,只不過在女版 Loki 將 Kang 刺殺之後,多重宇宙才正式爆發性發展。

【6】尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)



《尚氣》片尾中,Wong 以及 Bruce Banner、Captain Marvel 一同研究十環,但卻沒有一個對其來歷有頭緒(圖 Marvel)

尚氣的故事看似與蟻俠毫無關聯,但尚氣父親留下來的十環,花紋與《蟻俠3》中展現的時間之城的風格非常相似,相信在《蟻俠3》中會進一步解釋一下此十環的來歷。