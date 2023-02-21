手機失智症｜智能手機才面世十多年，但已經成為世人不可或缺的日常工具，不過雖然它可以為我們的生活帶來諸多便利，但衍生出的問題都不能忽視。如果近期你發現自己的記性越來越差、又或者一秒都不能離開手機等科技產品，你可能已經罹患「手機失智症」。



太依賴手機致手機失智症

失智症（或稱痴呆症／認知障礙）過往一直被認為是老年人才會患上的疾病，然而近年有許多專研究失智症的醫學專家都發現，前來求診的病患年齡層有大幅下降的趨勢，甚至二十多歲就已經出現相關症狀，例如執筆忘字、或是經常忘記人名等等，而日本腦神經外科專家奧村步就在幾年前開始將這類型的徵狀稱為「智能手機失智症」。

腦神經外科專家奧村步就在幾年前開始將這類型的徵狀稱為「智能手機失智症」（圖 NTV）

雖然本質上與被俗稱為「老人痴呆症」的阿茲海默症不同，但兩者症狀相似。根據奧村步所講，會出現這類型的失智徵狀，是因為年青人經常使用手機、平板等產品，並且持續接收大量資訊，導致大腦疲勞，如果放任不管，在年紀漸長後更可能演變成真正的阿茲海默症。

手機失智症 7 大自我診斷

腦神經外科醫生奧村步在 2018 年時已經留意到這個情況，倡導社會注意手機失智症並設立專門的「健忘專科」，而在其求診者當中，雖然有一半都是 65 歲或以上的老年人士，不過 20～50 歲的中青年群眾亦佔了當中的 44％，而據他描述，這些被健忘問題困擾的年輕大眾，都有一個共通點，就是經常手機不離身。

由於手機令大腦持續接收大量資訊，卻沒有適時休息，最終大腦就堆滿垃圾資訊而陷入疲勞，除了記憶力變差，更會影響集中力，且令人變得暴躁。為了讓人們更簡單地了解自己是否患上手機失智症，奧村步就提供了 7 個自我診斷的指標，如果 7 項當中命中 2 項或以上，即你可能已經有類似的問題了。👇👇👇

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手機失智症自救 2 招

如果發現自己有手機失智症的徵兆，就要好好正視，而自救方法主要都是圍繞如何減少對手機的依賴，其中包括設定適當休息／禁用手機時間，讓眼睛、身體得到休息。

另一方面，亦可以限制自己馬上搜尋網路的時間，在需要知道某些資訊時，可以考慮使用其他線下的資料輔助，例如紙本地圖、字典，或是詢問周圍的人，以減少對手機做成依賴。

資料來源：NTV