李克勤演唱會2023 公售，《弦續李克勤港樂》演唱會 Urbtix城網6大購票心得附連結｜等了多年，李克勤終於決定與港樂合作，再次舉行演唱會：「弦續李克勤‧港樂演唱會」。5月中4場演唱會，將於3月29日於Urbtix城市電腦售票網公開發售。究竟今次最後機會如合可以搶購成功？下文為大家分享。



李克勤將會於與港樂合作舉行「弦續李克勤‧港樂演唱會」，於2023年5月13-16日舉辦4場演唱會。決定於3月29日正式公售。已知約有22000張門券以供公售，但如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

弦續 李克勤‧港樂演唱會 Urbtix公售：直購連結

弦續李克勤‧港樂演唱會 即將指定信用卡及正式公售。

弦續李克勤‧港樂演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「弦續李克勤‧港樂演唱會2023」座位表及門券價錢等資訊。座位為$980、$580及$380。

弦續李克勤‧港樂演唱會2023 公開發售資訊

「弦續李克勤‧港樂演唱會 2023」公開發售時間，公售是3月29日早上10時於Urbtix購買。

弦續李克勤‧港樂演唱會2023 有購買限制嗎？

合共4場，約22000張門票於Urbtix公開發售，門票開售首天不設售票處及自助售票機售票。售票首天每人每次限購最多6張門票，翌日起每人每次限購最多20張門票

弦續李克勤‧港樂演唱會2023 floor plan

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

+ 9

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 4

+ 8

弦續李克勤‧港樂演唱會 何時舉行？如何搶購？ 弦續李克勤‧港樂演唱會將於2023年5月13-16日（共4場），即睇購買連結及心得 弦續李克勤‧港樂演唱會 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 弦續李克勤‧港樂演唱會 門券詳情？ 座位價格為$980、$580及$380。 弦續李克勤‧港樂演唱會 購買詳情？ 「弦續李克勤‧港樂演唱會 2023」公售是3月29日早上10時於Urbtix購買。購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 4

+ 8

弦續 李克勤‧港樂演唱會｜成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「弦續李克勤‧港樂演唱會，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約22000張門券，大約可賣1－2小時，不過每當只餘下不足2-3千張門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

👉Android、iOS 400個Apps偷FB帳號｜Facebook官方警告6大類App高危

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。