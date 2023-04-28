iPhone 遺失尋回妙招｜現今的智能手機是人們生活不可或缺的一部份，手機不幸遺失當然會感到麻煩，而拾到手機的一方，如果想要尋回失主，似乎也並非一件易事。不過近日在台灣發生的一件遺失 iPhone 事件，似乎就能為各大用家帶來一點啟示。



機智台警一句「打給爸爸」速尋 iPhone 失主

台灣高雄市政府警察局的 Facebook 專頁，日前就上載了一則小故事，指有高雄市市民在路上撿到一部 iPhone，本著拾金不昧的精神將手機帶到當地的警察局，然而手機已經上鎖，除了等手機機主撥打電話主動聯絡之外，似乎沒有其他方法可以與機主取得聯繫。

負責的員警與手機機主合照（圖 Facebook）

而在苦無對策之際，有員警就機智地想到可以用 Siri 語音助理，隨即對著手機喊出「Hey Siri、打電話給爸爸」的指令，iPhone 就即時聯絡到機主的父親，並透過他聯絡到手機的主人。

5 招防盜、提升手機尋回機率

可能有不少人不知道，iPhone 在已鎖機的狀況下依然可以喚出 Siri，預設只需要長按電源鍵即可，但如果要像上述一般輕易地找到人，最好就是在聯絡人當中設定一些較常見的稱謂或備註（例如「爸爸／媽媽」、「老婆／老公」），假如手機不幸遺失，拾獲者都可以盡速地以 Siri 聯絡你的親友。

預設只需要長按電源鍵即可喚出 Siri（圖 YouTube）

除了設定電話聯絡人這招，其實在日常的手機配飾／設定上，都可以多下功夫，不單可以防盜，更可以在遺失手機時盡快尋回，或是將損失減到最低👇👇👇