睡前在床上玩手機、平板，可能是很多人每日最放鬆的時候，但長時間在光源不足下觀看螢幕，難免會感到眼睛不適，因為會對眼睛的聚焦和雙眼配合帶來很大的壓力。如果每天長時間使用電子產品，則可能會增加患上電腦視覺綜合症的風險，導致眼睛疼痛、乾澀、紅腫發炎和視力模糊等。消委會即針對這問題，分享4個護眼貼士。



1）20/20/20 原則

玩手機會傷眼，最直接的原因就是使用時間太長。消委會建議每次使用電子螢幕 20 分鐘後，就要休息至少 20 秒，並遠望 20 呎以外的景物，讓眼球肌肉得到放鬆。

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在黑暗環境下長時間使用手機，有機會出現電腦視覺綜合症

2）不要邊走邊看

有街上行走或巴士上使用手機時，眼睛會特別疲倦，原因是身體的搖晃會令眼睛需要頻繁調整對焦，導致眼睛疲勞。同樣地，在坐車時也要注意，否則可能會出現暈車等症狀，可盡量避免在行走和乘坐車輛時使用手機閱讀。

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3）保持合適的距離

使用智能手機時，距離螢幕最好約在 30 厘米；使用平板電腦時，距離螢幕最好約 40 厘米；使用電腦時，距離螢幕視乎尺寸而定，通常介於 50 至 100 厘米之間。

4）使用Dark Mode

如果習慣在低光環境下使用智能裝置，可將其調整為 Dark mode。這樣可以減少低光環境與屏幕之間的光度對比，使瞳孔不需要頻繁收縮或放大，從而減輕眼睛的負擔，但建議還是在充足的光線環境下使用電子螢幕。

為了減少使用螢幕對眼睛的傷害，部份人會使用濾藍光眼鏡，以減少螢幕藍光對眼睛的損害。消委會指出，目前尚未有科學證據顯示藍光會對人類視網膜造成嚴重的損害，因此不能全依賴濾藍光眼鏡，最好還是參考以上 4 招護眼貼士。

資料來源：消委會