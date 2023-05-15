消委會數餐廳3大電子落單爭議｜近年出街食飯，有一個很明顯的轉變，就知越來越多餐廳使用電子落單，食客只要掃 QR Code 就能有手機中，查看餐牌和落單。不過連登仔就開 Post 表示討厭電子落單，更指出：「QR code仲要加一」。消委會最新一期選擇月刊，正分享了 3 個電子落單的糾紛個案，其中同樣提到服務費的問題。



1）電子落單沒顯示加一

方小姐使用 QR Code 落單時，看到「服務費」一欄顯示收費為 $0，但在結帳時卻看到「+10%服務費」，唯A餐廳堅持收費，方小姐無奈要支付。消委會介入後，A餐廳指每晚 6 時起就會收加一，而 QR Code 落單啟用不久，因此未有在手機帳單上顯示服務費。A餐廳已向系統供應商反映並作出修正，同時願意向方小姐退回服務費。

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很多餐廳都開始轉用電子落單，但部分仍收取加一服務費，令部分食客不滿。

2）電子餐牌收費有異

何先生在QR Code 落單時，看到套餐收費為 $228 一位，點了兩份套餐另加一份兒童餐及小食後，結帳後發現兩份套餐收費共$576，並非以每位 $228 計算。餐廳職員指，電子餐牌收費未更新，套餐正確收費為 $288，而非顯示的 $228，職員道歉並提出贈送甜品作為補償。何先生不接受補償，並看到電子餐牌的更新日為當日，因此質疑餐廳職員的解釋，消委會介入後，B餐廳願意退回差額和當中的加一服務費，合共$132。

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連登仔對電子落單的回應👇👇

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3）「茶芥」問題

陳先生與朋友在C餐廳享用午膳，友人點了一杯$18的洛神花茶，而陳先生因沒有點飲品，職員主動遞上熱水，結果在結帳時發現帳單有一項「中國茗茶水」的收費，二人合共$40。職員指熱水同為「中國茗茶水，因此要收費，陳先生認為餐廳有隱藏熱水收費及有強迫顧客消費之嫌。消委會介入後，C餐廳回應另有餐牌寫上「中國茗茶/熱開水」為每位$20，因此拒絕退回 $40，但同意改善點餐紙上的字眼。

消委會教路，如在電子落單的餐廳不想支付服務費，或對收費有疑問，可在入座前可先向食肆了解其收費政策及用餐安排。如餐廳在沒有列明或提示下收取額外收費，與餐廳交涉不果後也可向消委會聯絡。