iPhone手機學生八達通｜數年前開始，手機八達通推出，讓一眾 iPhone、Samsung 或 Huawei 手機的用家可以單用手機就可以應付日常消費；然而一直以來只有成人版本或租借版本的八達通可以轉移至手機使用，換言之要享用半價交通優惠的學生／長者都未能使用。



直接利用iPhone八達通來直接搭車或消費，隨時開卡使用，非常方便。（資料圖片）

不過八達通公司亦逐漸放寬這些方面的措施，由即日（5 月 23 日）起，學生身份的個人八達通都可以加入手機使用了。

符合 4 條件即可以將學生八達通加入手機

完成轉移之後，不單可以用手機享學生優惠，在之前的八達通中的月票、門禁等都可以全數轉移（圖 八達通）

「學生身份」的個人八達通由於可以在巴士、港鐵以半價優惠乘車，在性質上有別於一般的租借版本八達通，故程序上，八達通公司依然要求學生用戶先申請一張實體版本的學生身份個人八達通，再將該八達通轉移到手機上使用。

而要做到這一步，就需要符合 4 大條件👇👇👇

【1】擁有一張合資格且優惠生效中的實體「學生身分」個人八達通

【2】年齡介乎13至25歲的全日制學生

【3】已下載最新版本的八達通 App

【4】使用適用的流動裝置：包括指定型號 iPhone、Apple Watch、以及 Samsung 或 Huawei 流動裝置

而在成功轉移之後，現有實體八達通内的服務（包括按金及餘額、港鐵學生乘車優惠、校園管理系統、公共交通費用補貼、九巴月票、新渡輪月票／假日來回票、新巴／城巴車費優惠、消費券計劃登記紀錄、消費券及合資格消費紀錄(如適用)、自動增值服務、門禁系統等），將全數轉移到手機八達通。

3 步將學生八達通加入 iPhone／Samsung／Huawei 手機

而將八達通轉移至手機的步驟，在 iPhone、Samsung 以及華為手機上的手續基本上大同小異，只需要在支援手機八達通的手機內安裝最新版本的八達通 App，在 App 內按「新增」>「轉移八達通」，再按指示完成步驟即可，以下附上 iPhone 上的 Apple Pay 步驟供大家參考👇👇👇