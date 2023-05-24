Motorola ThinkPhone 實機試玩｜Lenovo 旗下的商務筆電品牌 ThinkPad 早已享譽盛名，Lenovo 方面亦一直嘗試將此品牌延伸到其他產品線上，故早前就與旗下另一手機子公司 Motorola 合作，推出了以商務、安全、耐用為招徠的智能手機 ThinkPhone。



Motorola ThinkPhone（全名為 Lenovo ThinkPhone by Motorola）目前在香港上市的日期及價格皆未明，但適逢 Lenovo 於今日（5 月 24 日）在香港就舉行了業績發布會，在會上就帶來了 ThinkPhone 以及另外一些新科技產品，《香港01》科技玩物記者就到場進行了短暫的實機試玩。

Motorola ThinkPhone 上手：意外纖巧、碳纖機背美而實用

Motorola ThinkPhone 的重量僅為 188g，難以想像其有如此強的防護規格及 5000mAh 大電（蔡浩騰 攝）

作為一部以商務用戶為主力客戶群的手機，ThinkPhone 的主要賣點在於其非常「耐用」的外型，其支援 IP68 防水防塵、同時通過了 MIL STD 810H 的軍規認證，不過驚喜就在於這樣強勁的防護規格，竟然可以應用在一部相當纖薄的手機之上。

ThinkPhone 屏幕為 6.6" 的 P-OLED，不單色彩亮麗，其更新率亦達到 144Hz，即使在旗艦手機方面都比較少見，上手試過十分流暢（蔡浩騰 攝）

Motorola ThinkPhone 的重量僅為 188g，在普遍擁有同樣規格的旗艦手機之中算是輕量，微弧的機背上手非常貼服之餘，在機背用上碳纖物料不但貫徹了 ThinkPad 筆電的低調型格外觀，更重要是帶來了防滑、防指模的功能。

可惜在機背上的小紅點不會亮燈（蔡浩騰 攝）

今次 Lenovo 帶來的 Motorola ThinkPhone，據悉為工程樣辦，但外型以及內置的軟件都與送到客人手上的版本相當接近，然而廠方並未能提供其在香港上市的日期或售價資料。

作為參考，ThinkPhone 在美國市場的售價為 ＄699.99 美元、換算為港幣即約＄5500，站在 2023 年中看，在同樣價位有不少其他選擇，但如果是 ThinkPad 的 Fans 自然另當別論。

同場加映：卷軸式變型筆電／手機

除了 ThinkPhone，Lenovo 在業績發布會亦帶來了幾部尚在開發中的概念機，其中就包括了採用柔性卷軸屏幕技術開發的變型筆電／手機。以實機所見，在未變型前的筆電尺寸與一般筆電無異，但只要打開按鍵，屏幕就會自動「擴張」、讓用戶可以看到更大的顯示面積。👇👇👇