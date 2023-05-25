手機病毒｜Android 手機系統的漏洞不少，但在不同機構以及 Google 的努力之下，Google Play 的 Apps 審查機制已較年前完善，可以將帶有惡意程序的 Apps 擋在上架之前。然而黑客還是能找到方法向 Android 用戶下手，近來最常見的就是將木馬或其他病毒植入已經在 Google Play 上架的正當 Apps 當中。



錄屏 App 推出兩年、竟放入木馬自動偷聽

網絡保安公司 ESET 的研究團隊早前就在網上報告，指他們發現在 Google Play 上發現一個屏幕錄製 App － 《iRecorder - Screen Recorder（下稱 iRecorder）》被植入名為 AhRAT 的木馬程序。

《iRecorder - Screen Recorder》被揭推出近一年後在更新中「加料」（圖 ESET）

《iRecorder》早在 2021 年 9 月通過審查並在 Google Play 上架，提供實在的屏幕錄製功能，故吸引了超過 5 萬名 Android 用戶下載 App 使用，然而在 11 個月後、即 2022 年 8 月推出的 1.3.8 更新中，卻為 iRecorder 加入了 AhRAT 木馬程序，令過萬用戶即時置身資安危機當中。

隔 15 分鐘自動偷聽、錄音回傳

AhRAT 木馬據悉為另一惡意程序 ArMyth 的變種版本，在感染手機後，可以讓攻擊者不需授權就可以從遠程存取特定種類的檔案，並且以手機上的咪高峰進行錄音，而 iRecorder 就被發現每隔 15 分鐘就會自動錄音並將檔案傳送至開發者擁有的伺服器。

iRecorder 就被發現每隔 15 分鐘就會自動錄音並將檔案傳送至開發者擁有的伺服器。（圖 ESET）

在 ESET 等機構上報之後，iRecorder 目前已經被 Google 從 Google Play 下架處理，不過在網上一些第三方 App 市場仍然能見其蹤影，各位 Android 用戶在下載、安裝 Apps 時必須要更為謹慎。

與此同時，發布 iRecorder 的開發者尚有多個 Apps 仍然因未有違反規定而繼續存在於 Google Play 之上，然而它們會否像 iRecorder 一樣「變節」？近來有不少原本正在正常運作的 Apps 都被收買並植入木馬，Google 方面似乎要加緊步伐應對了。

病毒／惡意 Apps 4 大危險特徵

按照目前 Play Store 的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇

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