防電話詐騙滋擾+防騙｜電話卡實名制目前已經實施了年多，然而目前的情況似乎未能符合香港政府當時力推的「防止犯罪」的初衷，香港市民每日都會收到來自不同手機號碼的詐騙短訊，隨之而來的投資／網戀／求職騙案亦時有聽聞，有網民近日就在網上開帖埋怨電訊詐騙達「失控」境地。



連登仔怨電話詐騙「失控」引網民共鳴

日前就有網民在連登討論區以「依家d詐騙電話係咪失哂控」為題發帖，開帖內容只有簡單幾句，投訴有疑似騙徒在 5 分鐘以內連環撥打樓主的電話，而由於是「9」字開頭的號碼，使其可信性比「3」、「5」 字頭的電話號碼更高，使樓主一度以為真的是香港入境處來電。

此帖一開，連登網民反應熱烈，紛紛分享自己在近來收到的疑似詐騙或宣傳電話／訊息案例，不少人指出一日收到 3～6 個詐騙電話已是等閒之事，即使利用 Apps 將相關號碼封鎖都無濟於事；亦有人投訴近日在 Whatsapp 收到的宣傳／疑似詐騙訊息越來越過分，除了假扮招聘，還有非法賭博宣傳或是色情服務廣告等等，越發露骨及滋擾。

為此有網民質疑電話實名制用於防詐騙用途的實際成效，更有網民指出實名制之後，由於全香港的儲值卡皆強制登記，可能有電訊商因資料保管不善而令市民個人資料流入騙徒手中，反而令詐騙的成功機會提高。

學識 3 招減低被騙機率

【1】安裝電話過濾 Apps

雖然騙徒的電話號碼可謂封之不盡，但在手機安裝電話過濾 Apps，例如《Whoscall》、《芝麻來電》、《小熊來電》 等等，Apps 都可以在收到電話時檢查來電的號碼是否存在於其資料庫中的黑名單中，用戶不用接聽都可以即時掛斷，節省了不少檢查的時間。

然而，需要注意的是，電話過濾 Apps 的黑名單資料庫並不是完美的，且可能會漏掉某些詐騙電話號碼。此外，一些騙徒可能會使用假號碼或不斷更換號碼，以避免被 Apps 辨識。因此，即使使用了電話過濾 Apps，仍需保持警覺，不要隨意透露個人資料，以免成為詐騙的受害者。

【2】切勿點擊陌生連結

目前有不少詐騙訊息都會採用「釣魚」的套路，在不同的宣傳文案中加入連結，連結的網頁內可能會要求用戶輸入信用卡、個人資料等等的敏感資料，有個別危險例子更會自動為手機下載安裝手機病毒，相當危險，故如果連結並非可信的來源傳送給你的話，最好就不要點擊，以免惹禍上身。

【3】警方「防騙視伏器」

香港警方在年前亦有留意到手機詐騙的上升趨勢，故在年前就推出了「防騙視伏器」網頁工具及手機用的「防騙視伏App」，如果收到不明的電話以及連結，市民都可以在網頁或 App 內進行求證；然而值得一提的，是「防騙視伏器」的資料庫更新需時，市民依然需要提高個人警覺，以免受騙。