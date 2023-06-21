元祖級YouTube頻道Smosh宣布重組、網民Like爆：童年回憶！超感動
YouTube 頻道 Smosh 重組｜80、90 後成長的過程中，碰巧遇著互聯網爆發期，其中影片平台 YouTube 更是日常娛樂的一個重要部份，當中不少頻道都經不起時間洗禮、逐漸停止更新或內容質素下降。
不過今日有一個元祖級數的 YouTube 頻道 Smosh 就宣布成功回購頻道，兩大元老攜手重新出發！
Smosh 搌轉被收購、元老出走
近十多年有看過 YouTube 的話，或多或少會看過 Smosh 頻道出品的影片（相信有不少香港人都看過另外加上中文字幕的「搬運」版本），此頻道在 2005 年由兩名當時仍然是青少年的 Anthony Padilla 以及 Ian Hecox 於美國成立，開初只是上載他們二人的自娛自樂創作，其中不少內容靈感都出自他們鍾愛的 Pokemon 寵物小精靈。
由於內容夠貼地、搞怪，Smosh 的影片火速於幾年間走紅，然而在繼續創作的歷程中，Ian 及 Anthony 發現頻道收入未足以支援 Smosh 的持續性發展，在苦無對策之際，2011 年時有公司提出收購 Smosh 的主意，二人欣然答應，Smosh 的影片質素亦即時見到提升，不單器材更強，更有更佳的服裝及當時在 YouTube 界少見的特技效果。
在被收購後的幾年，Smosh 在資金支持下得以推出更多元化的內容，但作為頻道原點的惡搞影片卻越來越少，作為創辦人之一的 Anthony 最終於 2017 年選擇離開以繼續自己的創作，而 Ian 則留守頻道、與其他後來的夥伴繼續創作。
Anthony 強勢回歸「合體」：承諾經典的 Smosh 回來了
Smosh 在 Anthony 離開之後仍然有不少新的內容推出，但帶來的反應逐漸走下坡，訂閱數甚至不斷下跌，其後更爆出收購 Smosh 的 Defy Media 不斷剝削 Smosh 的員工、要求他們製作不想要的內容等負面新聞。
及後在 2018 年，Defy Media 就突然宣布倒閉，Smosh 頻道成為了「無主孤魂」，幸在 1 年之後被另一間營銷公司 Mythical Entertainment 收購，才得以「吊命」至今，只是影片質、量都大幅下跌。
不過就在 2023 年的今日（6 月 21 日），Smosh 就在其 YouTube 頻道及不同的社交媒體上載影片，宣布 Anthony 及 Ian 已經完成了 Smosh 品牌的回購程序，由即日起 Anthony 將會回歸 Smosh 與 Ian 共同創作，而且指明會製作出頻道乃以成名的惡搞影片。
網民紛表感動、同時為 Smosh 感擔憂？
Anthony 回歸與 Ian「合體」，各地網民都大表歡迎，更形容是次他們回購 Smosh 的舉動令人驚喜，在香港的討論區上，不少網民都表示 Smosh 是他們的「童年回憶」，對 Smosh 未來出品感到期待之餘亦不停列舉過去 Smosh 的經典作品，希望這些系列可以獲得延續。
然而在網民的一片歡呼聲中，有人就相當冷靜地表示 Smosh 要回復當年之勇並非易事，尤其當年的惡搞片有不少都有取笑肥胖、同性戀或有色人種的傾向，在當今強調「政治正確」的美國互聯網生態之下，要回復 Anthony 想要的百份之百創作自由，已經幾乎不可能。
什麼是Smosh頻道？
Smosh頻道是一個在2005年由Anthony Padilla和Ian Hecox創立的YouTube頻道，以惡搞影片為主，曾經走紅，但在被收購後，內容逐漸失去原有的特色和質素。詳情可見此文。
Smosh頻道為什麼要回購？
Smosh頻道在被收購後，內容質素逐漸下跌，訂閱數不斷下跌，且收購公司Defy Media倒閉後，頻道成為「無主孤魂」。因此，Smosh的創辦人之一的Anthony Padilla決定回歸，並與Ian Hecox合作回購頻道，希望能夠重拾當年的風采。詳情可見此文。
網民對Smosh回購有何反應？
網民對Smosh回購的反應褒貶不一，有人對此表示期待和感動，認為Smosh是他們的「童年回憶」；但也有人認為要回復當年的風格並不容易，尤其在當今強調「政治正確」的美國互聯網生態之下，要回復當年的百份之百創作自由，已經幾乎不可能。詳情可見此文。