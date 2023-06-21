YouTube 頻道 Smosh 重組｜80、90 後成長的過程中，碰巧遇著互聯網爆發期，其中影片平台 YouTube 更是日常娛樂的一個重要部份，當中不少頻道都經不起時間洗禮、逐漸停止更新或內容質素下降。

不過今日有一個元祖級數的 YouTube 頻道 Smosh 就宣布成功回購頻道，兩大元老攜手重新出發！



Smosh 兩大元老事隔多年再次「合體」拍片、網民大呼感動（圖 YouTube）

Smosh 搌轉被收購、元老出走

近十多年有看過 YouTube 的話，或多或少會看過 Smosh 頻道出品的影片（相信有不少香港人都看過另外加上中文字幕的「搬運」版本），此頻道在 2005 年由兩名當時仍然是青少年的 Anthony Padilla 以及 Ian Hecox 於美國成立，開初只是上載他們二人的自娛自樂創作，其中不少內容靈感都出自他們鍾愛的 Pokemon 寵物小精靈。

Smosh 爆紅的起點，只是兩人對著 Web Cam 對咀唱 Pokemon 主題曲（圖 YouTube）

由於內容夠貼地、搞怪，Smosh 的影片火速於幾年間走紅，然而在繼續創作的歷程中，Ian 及 Anthony 發現頻道收入未足以支援 Smosh 的持續性發展，在苦無對策之際，2011 年時有公司提出收購 Smosh 的主意，二人欣然答應，Smosh 的影片質素亦即時見到提升，不單器材更強，更有更佳的服裝及當時在 YouTube 界少見的特技效果。

在被收購後的幾年，Smosh 在資金支持下得以推出更多元化的內容，但作為頻道原點的惡搞影片卻越來越少，作為創辦人之一的 Anthony 最終於 2017 年選擇離開以繼續自己的創作，而 Ian 則留守頻道、與其他後來的夥伴繼續創作。

Anthony 強勢回歸「合體」：承諾經典的 Smosh 回來了

Smosh 在 Anthony 離開之後仍然有不少新的內容推出，但帶來的反應逐漸走下坡，訂閱數甚至不斷下跌，其後更爆出收購 Smosh 的 Defy Media 不斷剝削 Smosh 的員工、要求他們製作不想要的內容等負面新聞。

及後在 2018 年，Defy Media 就突然宣布倒閉，Smosh 頻道成為了「無主孤魂」，幸在 1 年之後被另一間營銷公司 Mythical Entertainment 收購，才得以「吊命」至今，只是影片質、量都大幅下跌。

Smosh 兩位創辦人（左）與 Mythical Entertainment 的創辦人（右）識於微時，如今從他們手上回購 Smosh，交易過程非常和平順利（圖 Anthony Padilla）

不過就在 2023 年的今日（6 月 21 日），Smosh 就在其 YouTube 頻道及不同的社交媒體上載影片，宣布 Anthony 及 Ian 已經完成了 Smosh 品牌的回購程序，由即日起 Anthony 將會回歸 Smosh 與 Ian 共同創作，而且指明會製作出頻道乃以成名的惡搞影片。

網民紛表感動、同時為 Smosh 感擔憂？

Anthony 回歸與 Ian「合體」，各地網民都大表歡迎，更形容是次他們回購 Smosh 的舉動令人驚喜，在香港的討論區上，不少網民都表示 Smosh 是他們的「童年回憶」，對 Smosh 未來出品感到期待之餘亦不停列舉過去 Smosh 的經典作品，希望這些系列可以獲得延續。

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然而在網民的一片歡呼聲中，有人就相當冷靜地表示 Smosh 要回復當年之勇並非易事，尤其當年的惡搞片有不少都有取笑肥胖、同性戀或有色人種的傾向，在當今強調「政治正確」的美國互聯網生態之下，要回復 Anthony 想要的百份之百創作自由，已經幾乎不可能。