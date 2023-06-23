iPhone 難用過 Android｜自 Android 系統面世以來，手機市場對一個問題一直爭持不下：究竟 iPhone 好用、還是 Android 手機好用？這問題的答案本應十分主觀，但近日一個調查就以統計方式帶來一個可參考的結果。



用搜尋數字定勝負：iPhone 比 Android 難用！

要如何斷定一個操作系統比另一個好用／難用？決定的方法有很多，Android 用戶常會強調他們的系統更為自由、介面設定更彈性；而另一方面 iPhone 用戶則認為他們的手機系統更能提供長遠的安全保障。

究竟 iPhone 好用、還是 Android 手機好用？（網上圖片）

而國外網站 Green Smartphones 就想到了以「搜尋數字」定出勝負。Green Smartphones 研究針對一般用戶的手機操作，背後假設了當 Android／iPhone 用戶在操作上遇到困難時，會在搜尋引擎輸入自己的疑難，故如果某操作系統相關的搜尋更多，就代表其更難使用。

Green Smartphones 將手機的一般常規操作分為 12 項，分別為：

1. 如何截圖？

2. 如何屏幕錄影？

3. 如何封鎖一個電話號碼？

4. 如何重置手機至出廠設置？

5. 如何進行通話錄音？

6. 如何設定留言信箱？

7. 如何分享位置？

8. 如何掃描 QR 碼？

9. 如何刪除 Apps？

10. 如何傳送相片至電腦？

11. 如何升級裝置？

12. 如何進行裝置備份？

而調查結果就顯示，搜尋 iOS 相關操作問題的數字、對比 Android 方面超出 58％，顯示 iOS 用戶對自己的手機有更多疑問，而在 12 項操作當中，iOS 就只有「截圖」以及「掃描 QR 碼」方面的搜尋數字較少。

在 12 項操作當中，iOS 就只有「截圖」以及「掃描 QR 碼」方面的搜尋數字較少（圖 Green Smartphones）

另外，在數據上顯示，有更多的 iOS 用戶對「重設手機」、「系統升級」、「屏幕錄影」最為不熟悉，搜尋數字對比 Android 方面高出數倍。

這個調查對於長久以來的「iPhone vs Android」之爭論帶來了一點燃料，但搜尋數字背後仍有不少的變數與含義，要斷定哪一個系統更為好用，還有大量的因素要考慮，上述調查結果只能作為參考。