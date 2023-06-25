電視機選購｜過去作為財富象徵的電視，一代更比一代便宜。由於各大品牌的競爭以及液晶面板價格的不斷下跌，電視的售價已經一跌再跌，近年擁有大尺寸、高清屏幕的型號亦非常便宜，即使是過往被視為大屏幕的 50~55" 型號，如今在＄3000 以內就可以輕鬆入手。



的確，如果單從尺寸、解像度著手，一部擁有 4K 解像度、50~55" 的電視，目前只需要＄3000 以內就可以在香港買到

但究竟要如何選擇一部合適的電視？其實不需要懂得複雜的參數／技術名稱，國內媒體中關村在線的編輯指出只需要從以下 5 點著手即可。

選購電視 5 點必知

【1】屏幕要大

首先需要考慮的因素就是盡可能地在保證畫質的前提下買大尺寸的。雖然觀影距離決定電視尺寸，但是往往在實際的觀影過程中，電視會「越看越小」。所以在預算範圍內，盡量選大的，把客廳變成私家影院，到底有多爽，試試就知道。

【2】畫質要好

QLED、QLED、MiniLED傻傻分不清楚？不用管那麼多，因為它們都是高畫質的象徵。預算充足的話，同價位優先選擇就對了。另外從參數來看，P3色域90%及以上、色准在1.5以下、支持MEMC、具備AI畫質增強技術，這些都是衡量電視畫質的核心指標，想要高畫質的朋友趕緊做好筆記吧。

【3】音響效果

千萬不要忽視電視的音質表現，它決定了你能否在家也能享受到影院般的視聽體驗。首先看揚聲器功率，當然是越大越好，另外，如果外置 Soundbar，音效簡直更上一層樓，預算充足的小夥伴沖就對了。

【4】核心性能

電視的核心性能也千萬別忽視，優先選擇四核A55或A73處理器，內存至少要2+16GB起步，這樣才能保證電視在日常的過程中保持流暢，不會很快就出現卡頓的情況。

【5】顏值無罪

現在極簡設計是王道，全面屏、超薄機身、極窄邊框、金屬材質，選了這些準沒錯。當然預算不足的朋友可以基本忽視後面幾條，畢竟一分錢一分貨，重要的還是屏幕大小，真的是越大越好。