小米電視規格好、定價便宜，雖然行貨只供應給中國內地，還是有很多香港人以淘寶或代購買水貨。但最近有位中國YouTuber「Cherry 切狸」，就拍片分析甚麼是「羊毛出自羊身上」，便宜的機價絕對是等價交換，很多功能都被軟體上鎖，乖乖付費解鎖後，又會發現另一種新限制，她笑言：「打機過版咩！」記者也畢全片也覺得好像在玩免費手遊，各項功能要另外課金買DLC。



錢！全部都要加錢！

YouTuber「Cherry 切狸」(Cherry OFFICIAL CHANNEL) 為老家購入75吋小米智能電視，大屏幕眼睛看得舒服、機內有齊網睇片平台，家中長輩可輕鬆看節目，誰知除了不斷插播廣告，很多內容、功能都要收費解鎖，「切狸」痛斥廠商「狸譜」（離譜），吃相難看：又想買得好、又怕賺得少。

（設計圖片 非涉事型號）

（@cherry_official 影片截圖）

切狸分析平價智能電視4個坑錢手法：

+ 2

1 廣告｜不付錢就要看超多廣告，開機、播片前、播片中途加起來足足160秒，「切狸」先以自己手機開通手機影視會員，以為可以將戶口share給老家的大電視，誰知共用要再加錢，明明說好買了會員就無廣告，誰知仍然有，只是看少一點。

（@cherry_official 影片截圖）

2 串流收費｜開完電視VIP會員，原來也僅開通了部份資影片源，想追劇嗎？小米電視內的專用串流平台，內容由愛奇藝提供，但就算你本身有愛奇藝戶口也不通要，電視的平台獨立運作另外收費，要再開多一個「超級影迷SVIP」會員，但開通後「切狸」發現影片種類比原版愛奇少，想看的內容搜尋不到。

你要再開多一個「超級影迷SVIP」會員才能追劇。（@cherry_official 影片截圖）

3 手機無線投映都要加錢｜如果將手機內的節目無線投射到電視收看又如何？的確是可以的，但只限480p DVD畫質，如果要4K（而且只是假4K），還要再加錢。

手機投射節目只限480p DVD畫質，如果要4K（而且只是假4K），還要再加錢。（@cherry_official 影片截圖）

右邊是4K，左邊是480p DVD畫質，是不是有美圖秀秀feel？（@cherry_official 影片截圖）

4 鎖HDMI｜好，我就完全不用你的小米生態平台，就當電視是部屏幕，用HDMI駁iPad看電影可以吧？對不起，小米以軟件鎖死了HDMI，防止用家另行駁非小米硬件（尤其特別針對apple硬件）看節目。

小米以軟件鎖死HDMI，防止用家另行駁非小米硬件看節目。（尤其特別針對apple硬件）（@cherry_official 影片截圖）

但「切狸」發現還是有一些硬件可以跳過小米電視的封鎖，成功駁XBox Series X當作機頂盒看節目，但這部遊戲主機定價都比小米電視高。

「切狸」發現還是有一些硬件可以跳過，現在她就是駁XBox Series X當電視盒子看節目。（@cherry_official 影片截圖）

一年費用等如電視機價

最終「切狸」發現要完全開通所有內容、自由用4K投映等等，連同上網費每個月要花290人民幣，一年加起來3480，已經比電視機機價更貴……還未計一些首輪電影、運動比賽都是獨立收費的，不是說很貴，但消費者要在買機前搞清楚。

還未計一些升輪電影、運動比賽都是獨立收費的。（@cherry_official 影片截圖）

注意：小米電視冇香港行貨

戴個頭盔，香港小米有發售手機跟家電產品，但未有為本地供應他們的電視產品。不過還是有很多人從淘寶買機，雖然加幾百蚊打木箱也有機會爆芒，但仍有人躍躍欲試；香港亦有一些代購店，雖然比淘寶買貴一點，但80幾吋的OLED電視也僅售2萬元以內，比同規格的日本／韓國貨便宜數萬元！但購買時就真的要多加留意這類軟件附費功能，以免買機後仍要需要不斷的再加錢入會「解鎖」功能，令人煩厭。