在智能手機當道的網絡年代，在網上面分享生活已經成為了眾人的常態，在 Instagram／Facebook／WeChat 朋友圈中常見到有人分享美食、自拍、風景甚或自己的小孩、家人等等。然而在分享相片前請三思，因為它們很可能洩露與你相關的個人信息，給自己及身邊的人帶來不必要的風險。



這5種照片不要隨便分享、發過記緊刪掉

我們日常拍攝的相片，內裡可以隱藏不少個人訊息，大至風景、小至當中出現的食物，都分分鐘可能出賣你，以下這 5 種相片就極為高危，如果有上載過到社交媒體，最好還是刪掉，而且越新近上載的更是越危險。

【1】火車票、飛機票

大數據時代，保護自己的個人信息是重中之重。機票和火車票的條形碼或者二維碼含有乘客的個人信息，這些信息就包括乘客的身份證號碼等，這些有可能被不法分子利用，用於各類違法犯罪活動。

【2】家裡的鑰匙照片

鑰匙同樣也最好不要拍照分享。大家應該都知道鑰匙是可以另外配匙製作備份的，從現在的技術手段而言，要遠程按照圖片複製鑰匙絕非難事；如果你上載了家裡的鑰匙，且鑰匙的結構不複雜，就有被不法分子根據照片配出鑰匙的風險。

【3】位置定位

很多人出門玩都喜歡分享定位，但是在朋友圈裡發佈了帶有位置信息的圖片，就會容易暴露真實個人住址。把自己的真實位置暴露在公眾之下是很危險的，如果被不懷好意的人盯上了，有可能帶來不必要的麻煩。

【4】身份證、護照、駕駛執照及車牌照片

眾所周知，身份證、護照、駕駛證上的信息都是重要的個人隱私，不要輕易泄露。在網絡上晒愛車時，如果不給車牌號打碼，還有可能會被偽造證件及車牌。

【5】老人和小孩的照片和姓名

老人和小孩的照片和姓名不要在朋友圈隨便發，很容易被不法分子利用。如果照片裡面地理特徵明顯的話，不法分子甚至可以拼湊出他們常去的地點信息，這無疑是將老人、孩子置於一個非常危險的境地。