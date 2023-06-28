日本旅遊交通卡｜往日本自由行的話，首要解決的當為交通問題，不少人會以鐵路為最主要的移動手段，而有經驗人士當然就會出一張類似香港「八達通」的交通卡，在關東地區主要用「西瓜卡」 Suica，而在關西則為 ICOCA（目前絕大部份交通已經可以多卡互通，但搭乘 JR 仍會有一定的地域限制）。



ICOCA 即日起支援 Apple Pay！（圖 ICOCA）

然而畢竟是實體卡，Suica 及 ICOCA 使用起來還是有一定麻煩，例如容易遺失、旅程過後又不知要如何存放，故可以用手機保存就方便得多！繼 Suica 早前加入 Apple Pay 支援之後，ICOCA 由即日起亦正式支援 Apple Pay 了！

ICOCA 正式支援 Apple Pay、交通消費超便利

ICOCA 與遊日本必備的「西瓜卡」一樣為電子 IC 卡，亦即類似香港的八達通，在日本乘搭JR、Metro（地下鐵）、西武等各種鐵路以及巴士等公共交通工具，或是在便利店等地方購物時都能使用。

ICOCA 的使用方法與香港的八達通相似（蔡浩騰 攝）

ICOCA 的使用方法也和八達通一樣，拍卡付錢，然後可以在車站或便利店等地方增值。在日本購物（尤其在便利店、超市或藥房等）時常都有零頭，1yen、5yen、10yen銀仔既不實用又阻位，而用 ICOCA、Suica 卡就能免除處理散銀的煩惱。

由今年的 6 月 8 日起，不記名的 Suica 卡將會停售，雖然暫時 ICOCA 就未受影響，但如果想要更方便的話，可以考慮將 ICOCA 放入 Apple Pay 之內，在日本旅遊時就可以利用 iPhone／Apple Watch 進行付費，不用「左摷右摷」；而且Apple Pay通過信用卡來為Suica增值（可使用香港信用卡），變相等如「自動增值」Apple Pay一撳即增，不用再在車站或便利店逐次增值了。

Apple Pay 一分鐘新增日本八達通 Suica／ICOCA

將 ICOCA 新增至 iPhone／Apple Watch 的 Apple Pay 的過程，與 Suica 基本一模一樣，順利的話，整個過程只需要 1 分鐘左右👇👇👇

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不過要提提 Apple Pay 目前只接受信用卡或扣賬卡（Debit card）來為錢包增值，而在新增信用卡到Apple Pay時基本都需要SMS / 電話認證。

如果自己的號碼沒有跨國短訊服務，就會無法在日本新增信用卡到 Apple Pay、從而無法使用 Apple Pay 的 Suica／ICOCA 卡，因此建議最好還是在出發去日本前就先將Apple Pay西瓜卡弄好。