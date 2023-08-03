YouTube Premium｜YouTube 作為全球最多人使用的影片瀏覽平台，相信不少用戶每天都會打開它看片、或是用來播播音樂，然而年前加入的廣告機制，卻讓免費使用者大呼頭痛，最近有網民就在網上埋怨 YouTube 的廣告，結果反被瘋狂推銷購買 YouTube Premium 會藉。



網民怨：YouTube 廣告越發嚴重

近日在台灣的論壇上就有人以《YouTube手機版廣告長到幾秒你會受不了？》為題開帖，分享作為一個免付費 YouTube 用戶的真實體驗。

開帖者指出，YouTube 上最常見的廣告由最開始的單個 5 秒廣告變成兩個，而最近 15 秒不能略過的廣告出現頻率也有明顯增加，感覺上是在「在挑戰使用者的忍耐極限」、「迫你買 Premium」等等。

帖子公開後，的確有一群用戶表示 YouTube 的廣告的確非常煩人，但更多的回應是：已買 Premium，不知道廣告多長了。

網民 3 點勸買 YouTube Premium

在帖子的回應中，有一少部份人建議帖主使用 AdBlock 規避廣告，然而近日 YouTube 已經開始採取措施打擊 AdBlock，故更多的 YouTube 用戶選擇了「妥協」 － 乖乖付錢用 YouTube Premium，還在帖子中列舉出 3 大優點。

【1】節省時間 －首先單是「無廣告觀看」已經非常吸引人，想想每月付出數十元，就可以減去十多分鐘呆等的時間，的確十分值得。

還有人晒出 YouTube Premium 的使用數據，至今已經為其提供了過千小時的無廣告娛樂了（圖 Disp BBS）

【2】只有 YouTube 有付費去廣告選項 －縱觀各大影片、社交平台，例如 Facebook、Twitch 等等，在影片播放間都會插播廣告，但已經不可以略過，而且亦不提供付費去廣告選項，相較之下，YouTube Premium 可以讓用戶自行選擇，算是相當「佛心」了

【3】YouTube Music － 可能有人還未知道，加入 YouTube Premium 之後，其實是可以一併享用串流音樂服務 YouTube Music 的，雖然在音質上 YouTube Music 對比其他對手仍然有一定距離，但勝在歌存量極豐富，平時戶外聽音樂的確是不俗選擇。