小米 Fold 3 摺機發布速試｜2023 年可謂摺疊型智能手機的爆發之年，各間廠商、尤其是中國內地手機廠都有自己的「代表作」，早早在此領域參上一腳的小米，亦在 8 月 14 日晚上的「年度雷軍演講會」上帶來了全新一代的小米摺機 Xiaomi Mix Fold 3。



Xiaomi Mix Fold 3（蔡浩騰 攝）

雖然照目前的情報而言，Xiaomi Mix Fold 3 並不會在香港以至國際市場開售，但小米摺機一向有不少捧場客，在小米 Mix Fold 3 的發布之先，《香港01》科技玩物記者就率先取得 Mix Fold 3 的實機進行開箱試玩，以下就為大家送上實機速試心得。

小米 Xiaomi Mix Fold 3 開箱：纖巧輕薄手感佳

Xiaomi Mix Fold 3 使用了新式的「龍骨轉軸」（蔡浩騰 攝）

小米摺機來到第三代，Xiaomi Mix Fold 3 的主要設計不變，依然是主流大摺機的外翻式設計，不過今代小米就強調其使用了新式的「龍骨轉軸」，在大大提升耐用度之餘，機身亦做得比以往纖巧，摺痕更淺之餘，機身亦更薄。

打開後內裡的屏幕大至 8.03"（蔡浩騰 攝）

Xiaomi Mix Fold 3 單邊未摺疊只有 5.26mm 厚，摺疊後最薄之處為 10.96mm，不過由於鏡頭模組有一定厚度的關係，小米 Mix Fold 3 近機頂位置是比較厚的，只是對手感影響不大，在摺疊狀態下，淨重 255g 的它手感與一般非摺機沒有太大分別。

摺疊配套頗全面

Xiaomi Mix Fold 3 除了在摺疊硬件上有進步，軟件配套都相當成熟，其在 Android 系統上套用了自家設計的 MIUI Fold，在使用時可見不少摺機專用的美觀設計或實用功能，例如會與手機的開合幅度連動的專用動畫桌布，將正在打開的 Apps 在內、外屏無縫切換的設定等等。

Xiaomi Mix Fold 3 其中一個特點在於可以在 45° 至 135° 之間進行多角度的「半摺」懸停，可以在看影片時將大屏幕一分為二，更為實用的玩法在拍攝介面上就可以體現出來，可以實現多角度的取景拍攝、以及即時進行相片預覽👇👇👇

全市場唯一四鏡摺機、淺嘗 Leica 鏡攝力

Mix Fold 3 更是小米首部加入 Leica 鏡的摺機出品（蔡浩騰 攝）

Leica 自前年起與小米達成戰略合作協議，其後 Leica 認證鏡頭就成為了小米旗艦的重要賣點，而 Mix Fold 3 更是小米首部加入 Leica 鏡的摺機出品，在機背位置加入了四個鏡頭，據小米而言可以覆蓋從 23mm 至 115mm 的全焦段。

Xiaomi Mix Fold 3 的拍攝介面與 Xiaomi 13 Ultra 的類似，變焦時會以輪盤展示焦距數值（蔡浩騰 攝）

由於時間所限，未能為 Mix Fold 3 的拍攝功能進行詳細測試，但初步試拍，可見 Mix Fold 3 的主鏡表現非常不俗，同一時間長焦鏡在輸出穩定之餘可以提供到相當吸引的散景表現，值得一讚。

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi Mix Fold 3 各焦段試相👇👇👇