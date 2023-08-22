洗衣機隨使用次數會越來越髒，令衣物不能徹底清潔外，更有機會令其發出臭味。想清潔洗衣機，坊間有不少方法教學，包括有廉價清潔神器之稱的蘇打粉（梳打粉）。不過，台灣家事達人陳安褀分享，原來蘇打粉有機會整壞洗衣機，並建議使用一物有更好的清楚效果。



蘇打粉傷機

家事達人陳安褀分享，洗衣機應在 3 知月清洗一次，否則容易令洗衣機積累水垢和由衣物洗下來的污垢。如洗衣機設有槽洗淨功能的話，也能加入洗衣機專用清潔劑定期清潔。而蘇打粉清潔洗衣機的問題是，如份量落太多，或去水不夠完全的話，有機會在洗衣機底盤結塊，造成洗衣機損壞。

iPhone 15｜買2手iPhone注意如何分辨係咪翻新機｜型號藏4大資訊

正確清潔方法

其實想快速清潔洗衣機，陳安褀建議只要把一條大浴巾浸泡在白醋中，再放份洗衣機脫水，令白醋能平均灑在洗衣機內，再按下洗衣掣令機內注滿水後，加入適量過碳酸鈉，靜置 30 分鐘～1小時，把水放掉後重新按一下洗衣掣，完成洗衣過程即可。過碳酸鈉比蘇打粉優勝之處在於，同樣具清潔、抗菌、除臭功能，而且易溶於水中，不會出現結塊問題。

過碳酸鈉

可能有很多香港人不了解過碳酸鈉，但其在台灣受許多人稱讚。過碳酸鈉其實是一種氧系漂白劑，常添加在洗潔精／洗衣粉內，清潔力比蘇打粉佳。過碳酸鈉在香港一些大型網購平台也能找到，使用需要透過浸泡形式去污。由於過碳酸鈉偏鹼性，使用時建議帶手套以色皮膚不適。

資料來源：健康2.0

洗衣機洗枕頭失控炸開變煲仔飯｜網民小紅書求救、3類枕不能水洗