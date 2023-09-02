自然系女子日本旅行 林襄、林映暉、張雅涵、林莎 IG 誰最多Like？ ｜J2旅遊節目《自然系女子旅行》除了幾位台灣「啦啦女神」林襄、張雅涵 Kimi 還有林莎鬥搶鏡，主持林映暉（暉哥）連登人氣亦慢慢上升，即睇幾位「自然系女子」IG，邊個最多Like。



林襄人氣最高、林莎、林映暉多「福利圖」

《自然系女子旅行》最好睇是打破了1個「蔡San」式旅遊專家+一埋「扮弱智」妹妹仔的套路，幾個女人仔去日本玩，浸溫泉、揸奶（別心邪、是揸牛奶啦！）造雪糕、學射箭玩手工藝工作坊，幾個女仔講吓笑輕鬆互窒、有時又比堅尼浸溫泉girls talk，難怪連連登仔都有追看。而幾位女主持的IG自然是「我全都要、我全都Like」。

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右起：除了台灣「啦啦女神」林襄，主持林映暉（暉哥）人氣也忽然爆升。（J2圖片）

林襄｜啦啦女神

林襄是台灣職棒「樂天桃猴」隊專屬啦啦隊「樂天女孩 RAKUTEN GIRLS」的門面紅人，在台灣、中國、日本、香港都有一定知名度。硬要比的話林襄顏值不算極高，在《自然系女子旅行》中有時都幾淡妝，但身材好而且對鏡頭時反應自然，在《自然系》中玩得不鍚身很投入，口頭禪「哇噻」超可愛，難怪是台灣綜藝節目的常客。

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IG－林襄 ＠95_mizuki 176.1萬粉絲 (截止至2023.8.31)

Youtube－Hello 林襄 18.6萬訂閱人數 (截止至2023.8.31)

FB－林襄 Mizuki 68萬追蹤者 (截止至2023.8.31)

Twitter－林襄mizuki @95_mizuki_tw 30.5萬追蹤者 (截止至2023.8.31)

張雅涵 Kimi｜Model女神

張雅涵Kimi是林襄所屬「樂天女孩 RAKUTEN GIRLS」的超級新人，她的優勢是模特兒出身，也是歌手、演員、KOL主播，在入隊前已經非常紅；2022年初成為練習生後轉眼就升級為正式隊員，IG追蹤雖未破百萬（單計YouTube她比林襄還多人追蹤），但人氣的升幅有可能比前輩更猛。

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IG－張雅涵Kimi ＠kimi850531 76.5萬粉絲 (截止至2023.8.31)

Youtube－張雅涵Kimi 30.3萬訂閱人數 (截止至2023.8.31)

FB－張雅涵 Kimi 22萬追蹤者 (截止至2023.8.31)

林莎｜無害女神

8月才加入節目的「新女神」，林莎 舊藝名「Lisa 莉莎」，是位模特兒、Show girl 也當過 Coser，現時全身體入電視綜藝。皮膚很白，而且屬於蘿莉童顏樣（看不出今年已30歲了吧？），32D身材的她被封「無害女神」。另外，林莎的ig相片顏值最高、也最多「福利圖」

《自然系女子旅行》3大正妹IG檢閱 林襄/上晏/張雅涵超多福利照

林莎（IG@superlisa821）

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IG－林莎 • 03 ＠superlisa821 106.3萬粉絲 (截止至2023.8.31)

Youtube－林莎SuperLisa 21萬訂閱人數 (截止至2023.8.31)

FB－林莎 SuperLisa 22萬追蹤者 (截止至2023.8.31)

林映暉｜上位女神

林映暉（暉哥）的IG數雖然拍馬也追不上其他女生，但就勝在最少「工商文」，天然又可愛。林映暉是地道香港人、中西區長大，2016年中學畢業後去了台灣留台6年讀表演藝術系學士課程，後來在台灣那邊開始做YouTuber，更曾在台灣當女僕，漸漸紅到加入TVB台灣製作中心成為J2主持。經過《開餐：台灣3點3》、《趁而家去台灣偷食...譜！》等J2節目，今次可算是出鏡率最多的一次，集集跟台灣紅女星一齊溫泉放題，發現她顏值跟身材絕對沒有輸蝕，加上23歲青春無敵，難怪網民都對她「虎視眈眈」。

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IG－林映暉 Fai / 暉哥 ＠lyf_maggie 5.5萬粉絲 (截止至2023.8.31)

Youtube－暉哥 Faigor 3.48萬追蹤者 (截止至2023.8.31)

FB－暉哥 Faigor （林映暉） 4450萬訂閱人數 (截止至2023.8.31)