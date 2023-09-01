iPhone 15 Pro 包裝盒｜Apple 新一代 iPhone、iPhone 15 系列如無意外將會在 9 月 13 日凌晨正式發布，距今不夠兩個星期的時間，關於新機細節的流出亦越來越多、越仔細，日前連新機的包裝盒都被拿出來曝光一番？



iPhone 15 Pro 包裝盒設計洩露專用桌布？

日前，一名爆料人 @ShrimpApplePro 在 Twitter 上載了一張非常簡陋的手繪圖，並附以文字說明，指這就是 iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max 的包裝盒設計，在盒面上會有一個類似「S」字型的圖案。

@ShrimpApplePro 上載的就只有一張非常簡陋的手繪圖（圖 Twitter）

由於 @ShrimpApplePro 在年前曾經成功預言過 iPhone 包裝盒的設計，即使只有一張手繪圖，仍有人認為它的可信性甚高。

另一方面，眾所同知，如果 Apple 將 iPhone 的機面圖片放在盒面上時，會一併印上該代機種的專用桌布以咨識別，而這張手繪圖中的「S」型圖案，想必然就是 iPhone 15 Pro 系列的專用桌布，為了一睹真容，更有網民以此手繪圖為藍本，合成了 iPhone 15 Pro 系列的包裝盒模擬圖。

其他網民根據資料合成的 iPhone 15 包裝盒圖（圖 Twitter）

Apple 打破一慣例？

然而值得一提的，是如果 @ShrimpApplePro 流出的資料屬實，這可能意味著 Apple 打破了一個慣例。從 iPhone XS 以後，iPhone 的包裝盒設計就沒有經歷太大變化，然而盒面上呈現的 iPhone 卻會固定變換角度，通常是手機的正、反兩面輪流替換，如今年顯示 iPhone 屏幕正面，下年就會變成機背的圖樣。

在 iPhone 14 系列推出時，其包裝盒展示的就是機面屏幕，按理今年應該會出現在包裝盒上的應該是 iPhone 15 系列的機背，但若然是次流出屬實，Apple 似乎是打破了過去幾年的慣例，至於背後的目的，可能會與變的更窄的屏幕邊框有關。