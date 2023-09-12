華為最新的Mate 60 Pro手機一上市，立即引起了廣泛關注，炒價已經比iPhone 15 Pro Max 的傳聞定價更高！更因為供不應求、經常缺貨，連娛樂圈的明星也想盡方法入手，幾年前已經開始用華為的成龍大哥，當然也不例外！早前有網民在成都華為專賣店遇到成龍，連大哥都要親自落鋪搶購Mate 60 Pro！



連成龍都買唔到Mate 60 Pro

9月10日，有網友在成都崇州的華為專賣店遇到成龍，原來大哥正是去查詢購買 Mate 60 Pro 。翻看網友貼相，成龍一身黑白休閒裝，戴眼鏡及黑色口罩，顯得非常低調。他把玩用了一回Mate 60 Pro的demo機後，就向店員求購，可惜被店員告知庫存短缺、暫沒現貨，只能預訂。

9月10日，有網友在成都崇州的華為專賣店遇到成龍，原來大哥正是去查詢購買 Mate 60 Pro 。

可惜被店員告知庫存短缺、暫沒現貨，只能預訂。

最後成龍買了另一部華為手機

根據當日撞到成龍大哥的網民憶述，最終他選擇了另一款華為 Mate X3。大哥買完機後，報料網民本來想上前求合照，但因為大哥買不到Mate 60 有些失望，助理就網粉絲攔下，真的相當可惜。網友也理解明星也不一定給合照的，反而驚訝連成龍這位華為「真粉」也沒有Mate 60 Pro在手，需要親自前去買機，且未能成功購買。

成龍大哥買不到Mate 60 有些失望

根據當日撞到成龍大哥的網民憶述，最終他選擇了另一款華為 Mate X3。

網民：成龍是華為真粉非趕潮流搶 Mate 60

眾所周知，成龍是極具愛國情懷的名人，多年來一直使用華為手機，是忠實的華為粉絲。網民說成龍由華為P9開始用機，在公開活動中總是華為手機不離手，表現出真正的喜愛。

幾年前，有一位粉絲得知他喜好華為，在一個電影發布會上送給他一台，結果成龍從包裡拿出了三台華為手機，表明一直在使用，可見他的喜愛之情。

幾年前，有一位粉絲得知他喜好華為，在一個電影發布會上送給他一台，結果成龍從包裡拿出了三台華為手機，表明一直在使用，可見他的喜愛之情。

網友：華為還不快送機給大哥（但一件事不要做）

然而，這次成龍親自挑選手機卻未能成功購買，令人感到遺憾。因此，有網友呼籲華為老總贈送一台新手機給成龍，畢竟這是免費的代言機會。但亦有網民表示，送手機給成龍很好，但應該謹慎考慮是否讓他代言華為。因為成龍過去代言的產品，大多數不是品牌消失、就是產品出問題。雖然網民都是開玩笑，但就有認真則心水清的人回應：「其實成龍代言產品很多，不是出都出問題，比如格力空調就一直賣得很好。」

但實話實說，不少明星、名人（如下圖中賭王何鴻燊女兒何超蓮）都爭相買機，並在SNS上分享Mate 60 ，此機其實已無需另外請代言人了吧。