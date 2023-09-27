小米Xiaomi 13T系列實試｜5000萬像素雙鏡、$3299買Leica拍攝體驗

小米 Xiaomi 13T 系列發布實試｜由華為年代開始，Leica 已經進入智能手機有 6、7 年的時間，不過一直都只能在頂級貴價機種中見到其認證鏡頭的蹤跡；然而由上年度開始，小米與 Leica 正式展開合作，一眾手機用戶都不禁期待小米可以推出更高性價比、具有 Leica 鏡頭的手機型號。

而今日（9 月 27 日）小米在國際市場發布的 Xiaomi 13T 系列相信已經達到了不少人認為「抵玩」的價位！



Xiaomi 13T 系列正式發布，並將會在香港上市（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 13T 系列 － 最平價 Leica 鏡頭手機降臨？

小米今次發布的 Xiaomi 13T 系列共有 Xiaomi 13T 以及 Xiaomi 13T Pro 兩個型號，不過與過去幾年的 T 系列機種不同，Xiaomi 13T 系列兩部機種有不少重點硬件規格皆有重疊，最吸引的就是兩機都同時採用 Leica 三鏡頭，而作為基本版的 Xiaomi 13T 來到香港的定價只為＄3,299，論定價是目前市場上最平價的 Leica 手機。

Xiaomi 13T 系列兩個型號，都會有三個顏色選擇，但就只有藍色為仿皮底（蔡浩騰 攝）

至於 Xiaomi 13T Pro 就在同樣的外型之下加入旗艦級別的處理器、記憶體配置，另亦支援 120W 超級快充，整體表現與年頭的 Xiaomi 13 Pro 看齊，定價為＄4,599，定價雖比 13T 高＄1,300，但性價比放諸 Android 手機市場仍算吸引。

Xiaomi 13T Pro 上手、仿皮材質好手感

在正式發布前不久，《香港01》科技玩物記者就率先取得了 Xiaomi 13T Pro 的實機作詳細試玩，開箱後已經被其外型所吸引，今代「雪山藍」色所用的 BioComfort 仿皮物料在同價位機中十分少見，不單不會留下任何指模油脂，拿在手上亦是握持感十足。

與過往的 T 系列機種一樣，Xiaomi 13T Pro 雖然是系列中的高階型號，但在物料上會有一定的降級，而這就體現在 Xiaomi 13T Pro 的塑膠製邊框之上，長遠而言對手機的耐用度會有一定影響，不過這就令 Xiaomi 13T Pro 非常輕巧，可謂「有辣有唔辣」吧。

高階硬件、旗艦表現

在小米 Xiaomi 13T Pro 的規格列表中，其實有不少是見慣見熟，例如在上年度的 Xiaomi 12T Pro 上都有的 CrystalRes 屏幕，同樣支援 HDR10+、Dolby Vision 等高階視像輸出，不過今代的最高更新率就提升至 144Hz，最重要的升級在於最高亮度大提升至 2600nits，在陽光下完全顯示無礙。

CrystalRes 屏幕的表現十分不俗，聲音方面沒有特別調音，但立體聲輸出都有不錯表現（蔡浩騰 攝）

在處理規格方面，Xiaomi 13T Pro 就與其中國內地的變種 Redmi K60 Pro 一樣採用 MediaTek Dimension 9200+，雖然非 Qualcomm 出品，但一樣是旗艦定位的處理器，用於日常操作、Android 高階遊戲需求都沒有問題。

Xiaomi 13T Pro 就與其中國內地的變種 Redmi K60 Pro 一樣採用 MediaTek Dimension 9200+（蔡浩騰 攝）

值得一提的，是在 Xiaomi 13T Pro 上遊玩近日大熱的新作《Monster Hunter Now》，其畫面表現居然比使用 Qualcomm S8 Gen2 處理器的機種如 Xiaomi 13 Pro、Galaxy S23 等都流暢，而且發熱問題亦更輕微，估計這與內置的 MediaTek HyperEngine 6.0 有一定關係。

《Monster Hunter Now》畫面表現居然比使用 Qualcomm S8 Gen2 處理器的機種都流暢（蔡浩騰 攝）

Leica 鏡組實拍、5000 萬像素雙鏡頭強橫依然

Xiaomi 13T 系列的最大賣點，在於在如此價位提供 Leica 三鏡頭，主鏡頭與長焦人像鏡皆為 5000 萬像素，另加一支 1200 萬像素的廣角鏡頭。

除了高階拍攝硬件，用戶當然可以用到 Leica 的水印、濾鏡以及大師鏡頭組等功能

主鏡頭方面，13T 系列所用的鏡頭組件其實與上年度的 Xiaomi 12 Pro 一樣，用的是 1／1.28" 大尺寸 CMOS、1.22µm 大像素 Sony IMX707，對比年頭的 Xiaomi 13 Pro 其實有些微降級，不過勝在表現平穩。

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 13T Pro 主鏡頭試相👇👇👇

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新的 2x 長焦鏡頭方面，Xiaomi 13T 系列所用的就是較為新式的 OmniVision OV50D，在光線充足的情況下，可以做到壓縮感更強的相片，作為人像專用鏡相當不俗。

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 13T Pro 人像／長焦鏡頭試相👇👇👇

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然而值得一提的，是此鏡頭所用的元件尺寸較細、像素較細，故進光能力會比主鏡頭為差、而且對焦距離要求較長。

小米方面就在軟件上做了一點補償，在光線不足而用戶選擇 2x 變焦時，13T 的系統會以主鏡頭的數碼變焦作為替代，雖然可以保證相片的光度、銳度，不過如果想要完全掌控畫面構成的用戶，可能就需要自己轉用人像模式或專業模式以鎖定使用長焦鏡進行拍攝了。