$599智能手錶有金屬外型、功能直迫大牌子？JEEP智能錶上手試伏
平價智能錶｜智能手錶推出多年，現在已經不是罕見的新科技，而除了傳統大品牌出品，近年又有不少中國內地的牌子推出以平價為主力賣點的機種，不過大多在設計、功能上都未能盡如人意。
不過最近在香港市面就有代理引入了一款 JEEP SPIRIT 品牌的出品 JPS-SW025，價格不過是＄599，究竟國產平價智能錶的水平如何？就看看《香港01》科技玩物記者今次的實錶試玩。
JEEP SPIRIT 智能錶：金屬外型「呃得下人」
JEEP SPIRIT JPS-SW025 智能錶的包裝酷似坊間一些平價的無線耳機，其實頗有廉價味道，不過開箱之後卻有另一番印象，其採用金屬機身及按鍵，屏幕尺寸足有 1.53"，如果換上經典款式的錶盤，整體外型的確有幾分貴價錶款的味道。
另外據代理方面稱，目前購買 JPS-SW025 會額外加送一條金屬錶帶，裝上之後就更能媲美大牌子出品。
功能似全面、實際上手有保留
外型方面就模仿得相當足夠，但功能方面又如何？據 JEEP SPIRIT 的官方資料指，JPS-SW025 支援絕大多數智能錶都擁有的功能，例如：健康監測、運動監測、藍牙通話、訊息通知等等，記者試用上手之後，這些功能絕大部份都可以運作正常，尤其目前智能手錶可謂必備的心率/血氧/睡眠監測等，心率/血氧/睡眠都可以成功測量，準確度方面亦沒有太大偏差。
然而在其他功能方面，JPS-SW025 的表現就未能與其他智能錶相比。尤其如果是想用它來進行運動紀錄的話，此錶是沒有 GPS 數據提供，只能進行計時及進行基本的卡路里計算，較為雞肋。
另外雖然可以與 App 連動，但用了一段時間之後就會發現 JEEP SPIRIT 提供的 App 功用實在一般，首先此 App 本身為中國內地而設、未能在 Google Play 上架，在 Android 只能以 APK 方式安裝，在某些手機安裝後竟會有安全性限制，例如在小米手機上就因此而未能將通知推送到手錶上。
使用一段時間之後，就發現 JEEP SPIRIT App 的最大功用，就是充當JPS-SW025 的錶面下載工具，讓用戶可以得到比出廠時更多的錶面選擇。
JEEP SPIRIT 智能錶試用後感：平價先決
JEEP SPIRIT 這款智能手錶與市場上其他大量的國產智能手錶類似 － 優點是外型、用料有一定水準，但功能方面就趨向濫竽充數，就是名單上見到「有」，實際使用卻會處處碰壁。
當然，JEEP SPIRIT 這款在香港推出的智能手錶勝在＄599 平價，如果只是用來看看時間、接收一下手機的通知，JPS-SW025 絕對可以勝任，但如果追求的是運動紀錄等較需要技術的實用功能，可能就要向較高價的產品埋手，例如小米、AMAZEFIT 的幾款新作都值得考慮。