平價智能錶｜智能手錶推出多年，現在已經不是罕見的新科技，而除了傳統大品牌出品，近年又有不少中國內地的牌子推出以平價為主力賣點的機種，不過大多在設計、功能上都未能盡如人意。



（蔡浩騰 攝）

不過最近在香港市面就有代理引入了一款 JEEP SPIRIT 品牌的出品 JPS-SW025，價格不過是＄599，究竟國產平價智能錶的水平如何？就看看《香港01》科技玩物記者今次的實錶試玩。

JEEP SPIRIT 智能錶：金屬外型「呃得下人」

JEEP SPIRIT JPS-SW025 智能錶的包裝頗有廉價味道（蔡浩騰 攝）

JEEP SPIRIT JPS-SW025 智能錶的包裝酷似坊間一些平價的無線耳機，其實頗有廉價味道，不過開箱之後卻有另一番印象，其採用金屬機身及按鍵，屏幕尺寸足有 1.53"，如果換上經典款式的錶盤，整體外型的確有幾分貴價錶款的味道。

採用金屬機身及按鍵，屏幕尺寸足有 1.53"（蔡浩騰 攝）

另外據代理方面稱，目前購買 JPS-SW025 會額外加送一條金屬錶帶，裝上之後就更能媲美大牌子出品。

功能似全面、實際上手有保留

外型方面就模仿得相當足夠，但功能方面又如何？據 JEEP SPIRIT 的官方資料指，JPS-SW025 支援絕大多數智能錶都擁有的功能，例如：健康監測、運動監測、藍牙通話、訊息通知等等，記者試用上手之後，這些功能絕大部份都可以運作正常，尤其目前智能手錶可謂必備的心率/血氧/睡眠監測等，心率/血氧/睡眠都可以成功測量，準確度方面亦沒有太大偏差。

然而在其他功能方面，JPS-SW025 的表現就未能與其他智能錶相比。尤其如果是想用它來進行運動紀錄的話，此錶是沒有 GPS 數據提供，只能進行計時及進行基本的卡路里計算，較為雞肋。

JEEP SPIRIT JPS-SW025 手錶其實不需要 App 都可以運作，但要用盡功能還是要裝 App，手機掃描 QR Code 就會跳轉至相關頁面

另外雖然可以與 App 連動，但用了一段時間之後就會發現 JEEP SPIRIT 提供的 App 功用實在一般，首先此 App 本身為中國內地而設、未能在 Google Play 上架，在 Android 只能以 APK 方式安裝，在某些手機安裝後竟會有安全性限制，例如在小米手機上就因此而未能將通知推送到手錶上。

App 內有運動紀錄功能，還有地圖及 GPS 定位紀錄，然而其實與手錶完全無關。

使用一段時間之後，就發現 JEEP SPIRIT App 的最大功用，就是充當JPS-SW025 的錶面下載工具，讓用戶可以得到比出廠時更多的錶面選擇。

JEEP SPIRIT App 的最大功用，就是充當JPS-SW025 的錶面下載工具

JEEP SPIRIT 智能錶試用後感：平價先決

JEEP SPIRIT 這款智能手錶與市場上其他大量的國產智能手錶類似 － 優點是外型、用料有一定水準，但功能方面就趨向濫竽充數，就是名單上見到「有」，實際使用卻會處處碰壁。

當然，JEEP SPIRIT 這款在香港推出的智能手錶勝在＄599 平價，如果只是用來看看時間、接收一下手機的通知，JPS-SW025 絕對可以勝任，但如果追求的是運動紀錄等較需要技術的實用功能，可能就要向較高價的產品埋手，例如小米、AMAZEFIT 的幾款新作都值得考慮。