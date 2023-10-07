あまつまりな｜性感神秘如AI繪圖、10萬Yen月曆秒售罄｜今時今日，真實已不再重要，疑幻疑真的A.I.美少女反而更吃香；而早在2017年，知名Coser「あまつまりな」（天津滿里奈）就已經深懂此道，馬上來認識這位神秘女cosplayer！



我是虛構人物｜只活於2.5次元世界

「あまつまりな」曾以「あまつ様」藝名出道，報稱自己是「虛構人物」、「2.5次元Model」，從不在現實世界中出現、不上雜誌、不出event，只在SNS上發表相片，早期以一系列由漫畫播圖+真人結合成的性感襪褲、戀物癖相片，令人印像難忘！不真實得令人以為是CG。

あまつまりな自稱只活於2.5次元世界的虛構人物

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Cosplay性感且完成度高

「あまつまりな」與Enako、伊織萌最不同的地方，是她很少會在SNS上給你看她作為人類的一面，而在Cosplay時就出名完成度高，感覺好像被角色「乩童上身」一樣，令她更添神秘感。

Cosplay性感且完成度高

Cosplay性感且完成度高

Cosplay性感且完成度高

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轉戰3次元世界｜10萬Yen月曆秒售罄

2020年她改名「あまつまりな」，並宣布大力進軍3次元，拍寫真集、做直播節目，網民並沒有因為失去神秘感而不滿，3本寫真集都大熱賣。早前，她推出了2024年月曆，當中包括多種不同定價的套裝，其中全球限定2的VR Set，單是包括簽名、親筆感言，再加上一些原稿及即影即有相片，標價高達10萬日圓仍被秒殺搶購一空。

轉戰3次元世界｜10萬Yen月曆秒售罄

あまつまりな小情報

雖然「あまつまりな」的個人情報一直保持神秘，但畢竟已出道5年，網民曾用不同方法去估計她的個資：身高比一般日本女性平均值高，所以估計身高為160cm，而根據她2015年年初出道時仍未成年，估計她今年約25歲前後。而名字並沒有正式的漢字翻譯，不過可以寫成：天津満里奈。

名字：あまつまりな

出生日：xxxx年12月28日

興趣：Cosplay

擅長：縫紉做衫

出身地：2.5次元

愛稱：あまつ様、ぱんつ

IG：あまつまりな▽ Marina Amatsu