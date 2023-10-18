Tesla Model 3中彈仍可高速行駛？勁過裝甲車！｜以色列與哈瑪斯的衝突不斷，以色列和加沙連日受炮火突擊，以巴衝突成全球關注的大事。沒想到，有關的新聞竟連 Tesla 官方社交媒體也分享，近日一名以色列男子在逃離哈瑪斯槍擊時，靠一部 Tesla Model 3 成功突圍而出，逃過一劫，Elon Musk 更親自回覆有關報道。



根據以色列科技新聞網「CTech」報道，一名以色列的應變小組成員，駕駛 Tesla Model 3 前往 Mefalsim 支援時，在路上遇到 15 名駕駛著 Toyota 卡車的哈馬斯成員，他們看到車內的以色列男子後，即朝 Tesla 的車頭、車尾連續開槍，試圖破壞點燃汽車油缸或引擎。

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誰知連續開火仍未能阻止 Tesla Model 3 行駛，因此改為對準輪胎和車窗內的司機開火，過程中令以色列男子腿部、手部中槍，輪胎也被擊中爆胎，可以在 Tesla 雙驅動系統下，車輛仍能保持平衡，更以 110 英里/小時（約177km/h）的速度逃離並前往醫院。

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當時以色列男子的逃走路線和距離

從照片可見，Tesla 車身已滿佈子彈孔，司機位置亦留有血跡。以色列男子就醫後更發現，其中一粒子彈擊中頭部。Elon Musk 在以色列財政部前顧問 Gilad Alper 的轉貼中，親自回覆：「Glad he made it!」（慶幸他能撐下去！）

資料來源：X@giladalper