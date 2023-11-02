Vivo V29 拍攝中階專機｜每每來到年尾，在一眾旗艦機種都發表完畢後，市場就會陸續出現一些價格較相宜、但規格不俗的中階機種，而且不少的賣點都頗為有趣。國產廠商 vivo 早前就在港推出了全新的中階機種 V29 5G，就以系列一貫的拍攝強項為最大賣點，售價亦相對親民。



Vivo V29 上手：一貫纖巧、金屬機框加分

Vivo V 系列機種一向以輕巧拍攝用機為主力定位，V29 當然亦繼續同樣的設計語言，其機身僅厚 7.46mm、重 186g，屏幕及機背皆加入曲面處理，拿上手首先接觸的就是其金屬機框，更會貼合手半，上手手感非常纖巧舒適，同時 vivo 官方亦稱此邊框所用的金屬物料乃航天級數，相信會有更高的耐用度。

今次借測的 vivo V29 為「雅緻黑色」，其機背採用「螢石AG」工藝, 除了在光線下會反射出點點閃光，更是磨砂質感，不會留下指紋，愛美用戶應該會十分受落。（蔡浩騰 攝）

中階規格、影音輸出有一缺點

Vivo V29 內置的處理器為 Qualcomm Snapdragon 778G（蔡浩騰 攝）

Vivo V29 內置的處理器為 Qualcomm Snapdragon 778G，處理能力份屬中階，可以應付 Android 系統上絕大部份的應用，上網、睇片當然絕無問題，其 6.78” 1.5K 解像度 AMOLED 曲面屏幕的顯示質素亦值得一讚，唯一需要留意的是 Vivo V29 的內置喇叭只有單聲道，看電影時缺乏立體聲效果，是此機娛樂方面的美中不足。

vivo V29 只有單聲道揚聲器、未能配合高質屏幕作全面輸出，比較可惜（蔡浩騰 攝）

Vivo V29 預載 Android 13 版本出廠，其上加上了 vivo 自家的 FuntouchOS 介面，不過操作上與原生的 Android 十分相似，在純淨的介面之下，有少量的 vivo 自家設定，比較出彩的有「遊戲寶盒」功能，在設定後可以針對遊戲提升顯示效果、處理效能，同時加入體感操作，可以一定程度提升用戶的遊戲體驗。

vivo V29 的「遊戲寶盒」功能，在設定後可以針對遊戲提升顯示效果、處理效能（蔡浩騰 攝）

靚鏡頭+柔光環補光

上文不止一次提到 V29 的拍攝用機定位，其硬件方面的條件當然值得講講。Vivo V29 背面的主鏡頭為 5000 萬像素的 Samsung ISOCELL GN5，加上 200 萬像素用以計算的黑白虛化鏡頭，整合出的成像十分銳利，單用來 Snapshot 的感覺已十分不俗，至於其餘的 800 萬像素超廣角鏡，效果就不過不失，平常主力拍攝還是用主鏡頭吧。

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V29 的另一賣點，就是在機背鏡頭模組下的 Aura 柔光環，其由4顆LED燈組成，可以轉換色溫。

機背鏡頭模組下的 Aura 柔光環為今次的最大賣點之一（蔡浩騰 攝）

有別於傳統的 LED 補光，以柔光環進行的補光沒有那麼「暴力」，同時由於受光面積更大，令在低光拍攝時可以做到更均勻的補光效果，尤其在夜景拍攝時，在保留背景光的同時又可以照亮前景，相當實用。

vivo V29 的柔光環可以設定不同色溫，讓用戶有更大的創作空間（蔡浩騰 攝）

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