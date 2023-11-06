雙11電訊商優惠｜還有不足一個星期就到「雙11」的日子，各零售單位都有不少優惠已經起跑，而近年都有參與其中的電訊商，今年度的優惠力度就明顯稍有退卻，甚至有不少都未有推出雙11優惠；不過《香港01》科技玩物記者亦搜羅了幾間電訊商在此期間提供的限時優惠供各位參考。



中國聯通Cuniq 網上限時 5G 優惠 － ＄111／57GB

如果近期有 5G 上台的需要，又想以價格先決，中國聯通 Cuniq 的雙 11 限時優惠就相當吸引，現在上台只需要＄111 就可以享用每月 50GB 本地數據 + 3GB 中國內地數據。

如果在網上登記，還會額外加送 4GB 本地數據，合共 57GB（50GB 後限速至不低於 1Mbps），平均每 GB 數據不足＄2，是近期最抵玩的 5G 手機月費 Plan。

3HK 網上限時 5G 優惠 － ＄168／60GB

中國聯通的 5G 限時優惠固然吸引，但留意中聯通在香港並沒有自己的 5G 線路，需要租用 HKT／3HK 的線路方可以提供 5G 連線，如果想要更穩定可靠的選擇，可以另外向 3HK 埋手。

3HK 雖然沒有雙 11 活動，但近日就推出了限時 5G 月費優惠，每月＄168 即可享有 60GB 本地數據+1GB 內地及澳門數據，價格當然不如中聯通便宜，但就勝在較為可靠、GB 數充足。

中國移動「限時」5G 優惠 － ＄149／50GB

＄168 嫌稍稍超支、60GB 又未必用得完？中國移動的「限時」5G 月費 Plan 目前仍然可以上台，＄149／50GB 的價格，以性價比而言絕對是行內數一數二，其他電訊商的方案看不上眼就可以考慮一下。

SmarTone 雙11送旅遊漫遊日費

SmarTone 都有雙11優惠活動，然而主力就放在手機／平板的銷售及 Home 5G 寬頻，手機月費方面就沒有扣減，反而向用戶的旅遊需求入手，凡續約或升級月費 Plan，即享「漫遊數據多日通」買一套、第二套半價優惠。

此外，SmarTone 客戶凡購買指定「漫遊數據多日通」，可額外獲贈 4 日數據漫遊服務（適用地區為澳門、台灣、新加坡、馬來西亞及印尼)，平均每日收費低至 $18。