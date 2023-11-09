睡房家電火災｜每日有多款家電持續運作，稍有不慎就有可能發生家電意外。台北市消防局近日指出，近 5 年的家電電氣火災，睡房家電起火佔 59.4%，可見用家使用暖風機、電熱氈、暖風機時，要留意當中潛在的風險。



電暖爐、暖風機

為了睡覺時能保暖，不少人會把電暖爐和暖風機放在床邊。台北市消防局指出，發熱電器位置太近床鋪，有機會因接觸棉被寢具後起火。同時，選擇電暖爐和暖風機時也要留意輸出功率，由於發熱家電的功率較高，使用時不應與其他電器共用電源，以免超出負荷。

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另外，台北市消防局提醒，由於電暖爐、暖風機屬於季節性家電，有機會因一段長時間沒有使用，令出風口積塵。也要留意電源線及機器本體有沒有損壞，以免冬季一到而已沒有檢查，令起火風險增加。

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電熱氈

近年很多網民大推電熱氈，價錢比暖爐便宜，而且收納所需位置較小，適合香港家庭使用。但由於電熱氈使用時，會長時間放在棉被及床墊間，因此使用時不應屈折或擠壓電熱氈的電線。同時，也不建議全晚長時間運作，最好設定時間掣，在入眠後不久自動關閉，以免在睡覺途中發生短路起火，延遲反應時間。