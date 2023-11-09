快更新iOS17.1.1！修復兩大漏洞　避免iPhone變白蘋果、NFC失靈

撰文：陳錦洪
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Apple 近日無預警推出 iOS 17.1.1 更新，新版本雖沒有推出新功能，主要修復了兩個漏洞，其中一個更解決令 iPhone 15 出現「白蘋果」，以及 NFC 失效的問題。今次的更新特別建議有駕馭習慣，或經常在車內無線充電的用家盡快更新。

早前有海外用家發現，當以較新型號的寶馬，或豐田 Supra 車款內的無線充電器為 iPhone 15 系列 4 款手機充電，有機會令 NFC 功能暫時失效，而其後 Apple 和寶馬也承認事實。亦有用家出現「白蘋果」，就算進入系統恢復模式也未能解決 NFC 失效的問題，只能到 Apple Store 維修。

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iOS 17.1.1 版本首個修復，就能針對以前漏洞，修正 iPhone 15 機型在特定汽車內無線充電後，Apple Pay 和其他 NFC 功能可能無法使用。另一項修復是針對天氣 App，在鎖定畫面 Widget 中，無法正確顯示降雲的錯誤，其圖示會變成一個空白檔案。

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至於用家關心的電量情況，雖目前仍未有 iOS 17.1.1 的詳細電量測試，不過 Reddit 就有網民分享，全新電池狀態的 iPhone 12 Pro，由 iOS 17 更新到 iOS 17.1.1 後，在內置的電池 App 中發現 iOS 17.1.1 電池續航力明顯有所提升。

資料來源：The Verge

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