Apple 近日無預警推出 iOS 17.1.1 更新，新版本雖沒有推出新功能，主要修復了兩個漏洞，其中一個更解決令 iPhone 15 出現「白蘋果」，以及 NFC 失效的問題。今次的更新特別建議有駕馭習慣，或經常在車內無線充電的用家盡快更新。



早前有海外用家發現，當以較新型號的寶馬，或豐田 Supra 車款內的無線充電器為 iPhone 15 系列 4 款手機充電，有機會令 NFC 功能暫時失效，而其後 Apple 和寶馬也承認事實。亦有用家出現「白蘋果」，就算進入系統恢復模式也未能解決 NFC 失效的問題，只能到 Apple Store 維修。

iOS 17.1.1 版本首個修復，就能針對以前漏洞，修正 iPhone 15 機型在特定汽車內無線充電後，Apple Pay 和其他 NFC 功能可能無法使用。另一項修復是針對天氣 App，在鎖定畫面 Widget 中，無法正確顯示降雲的錯誤，其圖示會變成一個空白檔案。

至於用家關心的電量情況，雖目前仍未有 iOS 17.1.1 的詳細電量測試，不過 Reddit 就有網民分享，全新電池狀態的 iPhone 12 Pro，由 iOS 17 更新到 iOS 17.1.1 後，在內置的電池 App 中發現 iOS 17.1.1 電池續航力明顯有所提升。

資料來源：The Verge