Honor X9b 上市實試｜以一部日常用的手機而言，比起內置的處理能力、功能，更多用家更著重手機是否耐用、可否應付長時間的操作，效能方面倒是「夠用」就好。Honor 旗下的 X 系列明顯就是瞄準這批用戶，即將在香港市場上市的中階新作 X9b，更以「堅固耐撞」為最主要賣點。



Honor X9b 上手：輕薄纖巧、滲入輕奢元素

Honor X9b 雖然為定價稍為大眾化的中階機種，但 Honor 就為其外型設計加入不少旗艦機才有的元素。首先其機身採用前後曲邊處理，上手後首先觸及的就是其金屬邊框，加上淨重僅185g，整體手感非常纖薄輕巧。

另外值得一提的，是今次 X9b 的機身加入了兩大輕奢元素，首先在機背的鏡頭模組外圍加入了仿名錶設計的金屬邊框，另外三個機身顏色當中，橙色機身版本的機背則採用素皮物料，是同價位機種中絕少見到的。

十面防爆機身實試

Honor X9b 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 6 Gen1，是一枚早於 2019 年發布的處理晶片，定位上屬於中階，但站在今天只算是比入門級別好一點的貨色，不過亦可以處理一切基本的 Android 系統操作，上網、播片等等當然是沒有問題。

在手機功能較為基本的同時，Honor X9b 的最大賣點就放在其機身的防護能力之上，Honor X9b 加入了自主研發的緩震抗跌屏幕技術，可吸收高達1.2倍的跌落衝擊力，並且通過了瑞士 SGS 的全機五星抗跌測試、是業界首款通過此認證的手機。

Honor 稱 X9b 擁有「十面防爆」，究竟強到甚麼地步？我們就以實機進行了兩大測試，足見 X9b 的機身強度的確有一定水平👇👇👇

Honor X9b 香港上市、價格：預訂超著數？

Honor X9b 香港版本的售價為＄2,699，由即日起開始預購，11 月 17 日正式出貨，而在這段時間進行預購，可以享受 3 大禮遇，包括：

- HONOR Watch GS3 (黑) (建議零售價 $1699)

- 購買日期起一年內碎屏免費更換 1 次

- HONOR Talents 專屬手機殼 (隨貨品送出)

總價值甚至超過了 Honor X9b 本身，相信對於打算入手的用戶而言非常吸引。