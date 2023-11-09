WhatsApp計劃加入廣告｜WhatsApp 作為全球最流行的即時通訊App之一，以強調隱私與保護使用者資料安全為主要理念。長期以來，WhatsApp在保持免費使用的同時又沒有在App內加入任何形式的廣告，以確保使用者在訊息互動時不會受到廣告干擾。



WhatsApp似乎正考慮像 Facebook、Instagram 等 Apps 一樣加入廣告顯示功能(圖 Android Police)

不過，隨著母公司 Meta 希望助 WhatsApp 實現商業化，WhatsApp似乎正考慮像 Facebook、Instagram 等 Apps 一樣加入廣告顯示功能。

WhatsApp 內計劃推廣告

WhatsApp 負責人Will Cathcart 早前就接受巴西傳媒訪問時，就並未有完全否定WhatsApp將來可能加入廣告的可能性，令人擔憂廣告內容會否影響用戶體驗 － 若然在收發訊息時需要看上 30 秒廣告，未免也太過趕客。

不過據 Will Cathcart 所講，因為廣告可能會影響「訊息體驗」，目前 WhatsApp 方面並不打算在即時訊息服務的對話視窗中展示廣告，而是考慮在剛啟用不久的「頻道」功能中加入廣告選項，未來頻道管理者或許可以選擇在頻道中展示廣告，在為 Meta 提供收入來源的同時亦可以賺取額外收入。

「頻道」功能在9月中才正式啟用，目前用戶數量其實不太多（圖 WhatsApp）

早在2018年，Facebook曾計畫允許 WhatsApp 的商業用戶，透過狀態更新功能自動播放訊息給用戶。不過，當時 WhatsApp 收到許多使用者擔心私密性問題的回饋後，改變初衷而停止推行此項計畫。

雖然WhatsApp看似又再次考慮加入廣告，但在功能上仍持續備增進。例如在2023年10月推出多裝置登入功能，也支援密碼鑰匙認證等提升安全性功能。