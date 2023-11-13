iOS 17.1.1電池續航力測試 一款iPhone電量大跌50分鐘｜Apple 推出 iOS 17.1.1 修復了兩個漏洞，包括其中一個有機會令 iPhone 15 NFC 失效的漏洞。不過 iOS 17.1.1 對各款 iPhone 的電池續航力影響如何呢？參考 YouTube 頻道「iAppleBytes」的測試，發現有一款 iPhone 電量減少高達 52 分鐘。



iOS 17.1.1 更新修復兩大漏洞

早前有海外用家發現，當使用 iPhone 15 系列 4 款手機，在較新型號的寶馬，或豐田 Supra 車款內無線充電時，有機會令 NFC 功能暫時失效，更有用家出現「白蘋果」問題，要到 Apple Store 維修。另一項修復是針對天氣 App，在鎖定畫面 Widget 中，無法正確顯示降雨的錯誤，其圖示會變成一個空白檔案。

iOS 17.1.1 電池續航力測試

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YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.1.1 版本下電池使用情況。

今次的結果好壞參半，iOS 17.1.1 令 4 款 iPhone 電池續航力下降，當中 iPhone 13 情況比較嚴重，減少 52 分鐘，另外 iPhone SE 2020 亦減少 21 分鐘。只有 iPhone 11 的電池續航力增加，延長約 18 分鐘。今次的漏洞修復主要針對特定用家，如擔心電量會下降的話，可以先觀望一下才決定是否更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes