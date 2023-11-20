Sony A9 III上手試｜Sony最新旗艦級全片幅無反相機A9 III早前正式公布，雖然仍未知其售價以及正式上市時間，不過新機早前就正式到港，記者立刻上手試新機，看看值不值得大家期待。



全新Sony A9 III相機搭載創新的全域快門全片幅影像感測器，實現每秒高達120fps的高速連拍，更可以避免失真和黑屏現象。新相機結合創新感測器和Sony先進的自動對焦系統，該相機在所有拍攝速度下實現閃光同步。

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Sony A9 III的主要功能包括全球首款全域快門影像感測器，搭載2460萬像素全片幅層疊式CMOS影像感測器和BIONZ XR影像處理器，實現每秒約120fps的連續拍攝速度。高密度焦平面相位檢測自動對焦功能結合人工智能處理單元，可以高精確度的主體識別，使相機能夠捕捉肉眼難以捕捉的場景。A9 III還搭載8.0級光學5軸內置影像穩定功能，提供高品質的影像渲染。而且快門速度達到1/80000秒，消除了傳統機械快門的限制，並兼容Sony閃光燈，實現高達1/80000秒的同步閃光燈拍攝。在LED照明下，高頻率閃爍功能可調整快門速度以減少高頻率閃爍問題。

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在影片方面，Sony A9 III的全域快門影像感測器實現無失真的影片表現，並支援4K 120p影片，搭載S-Cinetone效果。相機還具有豐富的灰階表現和S-Log3，兼容Monitor & Control流動應用程式。操作方面，Sony改良了手柄形狀，使其更符合人體工學設計。垂直手柄VG-C5提供與水平拍攝相同的操控性和多功能性，並兼容可觸控的4軸多角度LCD顯示屏。A9 III的新功能還包括篩選播放影像，以及提升資料傳輸速度。

Sony A9 III官方試相

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記者在實試新機時，可以體驗得到新機的連拍速度與以往一般無反相機不同，拍出來的連拍相片不單不會出現殘像或黑影，拍攝高速移動的物件時都可以凝住最重的瞬間，非常合適時常拍攝運動、賽車等高速影像的攝影師。不過可惜記者實試的新機仍只是開發階段系統，因此還未可以save實測的相片。暫時先放部份官方測試相片吧。