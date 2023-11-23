Amazon Black Friday優惠合集｜PS5、MacBook、Dyson吸塵機等推介
日本／美國Amazon Black Friday優惠合集｜11月24日就是 Black Friday，日本和美國 Amazon 都同樣開跑了 Black Friday 的震撼優惠活動，PS5、Dyson家電、手提電腦、Apple等，多樣電子產品都有激抵優惠。同時，現於兩地 Amazon 購物更有機會免運費送到門口，而且使用兩張信用卡支付，亦有折上折優惠。即睇 Amazon Black Friday 優惠有什麼抵買推介：
兩地Amazon格價
即日起日本和美國 Amazon 都能用 Black Friday 優惠，購買各款家電、手提電腦、手機、電腦配件等。由於 Black Friday 的減價幅度比全年其他優惠大多較吸引，因此很多產品都很快會被一掃而空。如在美國 Amazon 沒貨的話，不妨在日本 Amazon 找找看，現時日圓低水，可能優惠會更吸引。如美國 Amazon 上的 Dyson 吸塵機經常斷貨，但在截稿前仍可在日本區買到。
日本Amazon抵買推介（點擊放大睇）
免運費送上門
只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「無料配送 配送先: 香港」／「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。
如果一些未能直接免運費送到香港的產品，如 Apple 產品，就需要自己找集運送回香港。現時香港常用的大型集運有Buyandship、ShipBao、Buyippee等，建議先比較各間集運的運費、提取地點。
美國Amazon抵買推介（點擊放大睇）
Citibank、HSBC信用卡 Amazon Black Friday 優惠
另外，想在 Amazon Black Friday 折上折入手優惠產品，可以使用Citibank 和 HSBC 信用卡。由即日起至 12 月 31 日，只要使用 Citi Mastercard 信用卡或扣賬卡於美國 Amazon.com 買滿指定金額，就能即時享有折扣優惠：單一淨額簽賬滿US $75 即減US $15；滿US $100 即減US $25；滿US $300 即減US $35。
即日起至 11 月 30 日，使用滙豐信用卡於 Amazon 簽賬，同樣有折扣優惠：
Amazon JP：單一簽賬滿15,000日圓，輸入優惠碼「HSBCNOV」，可享2,000日圓折扣優惠（名額共3,000個）；
Amazon US：單一簽賬滿100美元，輸入優惠碼「HSBC15」，可享15美元折扣優惠（名額共10,000個）