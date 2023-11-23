日本／美國Amazon Black Friday優惠合集｜11月24日就是 Black Friday，日本和美國 Amazon 都同樣開跑了 Black Friday 的震撼優惠活動，PS5、Dyson家電、手提電腦、Apple等，多樣電子產品都有激抵優惠。同時，現於兩地 Amazon 購物更有機會免運費送到門口，而且使用兩張信用卡支付，亦有折上折優惠。即睇 Amazon Black Friday 優惠有什麼抵買推介：



兩地Amazon格價

即日起日本和美國 Amazon 都能用 Black Friday 優惠，購買各款家電、手提電腦、手機、電腦配件等。由於 Black Friday 的減價幅度比全年其他優惠大多較吸引，因此很多產品都很快會被一掃而空。如在美國 Amazon 沒貨的話，不妨在日本 Amazon 找找看，現時日圓低水，可能優惠會更吸引。如美國 Amazon 上的 Dyson 吸塵機經常斷貨，但在截稿前仍可在日本區買到。

日本Amazon抵買推介（點擊放大睇）

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免運費送上門

只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「無料配送 配送先: 香港」／「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。

如果一些未能直接免運費送到香港的產品，如 Apple 產品，就需要自己找集運送回香港。現時香港常用的大型集運有Buyandship、ShipBao、Buyippee等，建議先比較各間集運的運費、提取地點。

美國Amazon抵買推介（點擊放大睇）

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Citibank、HSBC信用卡 Amazon Black Friday 優惠

另外，想在 Amazon Black Friday 折上折入手優惠產品，可以使用Citibank 和 HSBC 信用卡。由即日起至 12 月 31 日，只要使用 Citi Mastercard 信用卡或扣賬卡於美國 Amazon.com 買滿指定金額，就能即時享有折扣優惠：單一淨額簽賬滿US $75 即減US $15；滿US $100 即減US $25；滿US $300 即減US $35。

即日起至 11 月 30 日，使用滙豐信用卡於 Amazon 簽賬，同樣有折扣優惠：

Amazon JP：單一簽賬滿15,000日圓，輸入優惠碼「HSBCNOV」，可享2,000日圓折扣優惠（名額共3,000個）；



Amazon US：單一簽賬滿100美元，輸入優惠碼「HSBC15」，可享15美元折扣優惠（名額共10,000個）

