SOUNDPEATS Opera 05｜台灣CP值王平上平

香港市價 $899｜Amazon BF價 $636



SOUNDPEATS Opera 05 hk01都介紹過，價平質優的台灣品牌藍牙耳機，當中配置最頂級的 Opera 05，香港格到盡都要$899已經好抵用，想不到更加抵。（購買連結）

SOUNDPEATS Opera 05

Audio-Technica ATHーTWX9 真無線耳機

ATHーTWX香港市價 $2000｜Amazon BF價 $1388



鐵三角中港行貨向來開價都不便宜，很多人去日本都會掃水貨，而品牌頂配藍牙耳機Audio-Technica ATHーTWX9，在Black Friday就比行貨價平$600幾，一隻就夠用amazon12000日圓海外免運費優惠，抵cry。（購買連結）

Audio-Technica ATHーTWX9 真無線耳機

Audio-Technica ATHーM20xBT 頭戴式藍牙耳筒

香港市價 $799｜Amazon BF價 $369



ATHーM20xBT是鐵三角長青好賣的頭戴式藍牙耳筒，價錢平水準高，Black Friday價低過50％ off，香港買一對的價錢、日本夠買兩對，仲有香港常常買不到的白色。（購買連結）

Audio-Technica ATHーM20xBT 頭戴式藍牙耳筒

Google Pixel Buds A

香港市價 $980｜Amazon BF價 $460



Google HK沒為本地引入它的的行貨gadget產品，其實它的耳機Google Pixel Buds 系列幾好用。（購買連結）

Google Pixel Buds A

JBL TOUR PRO+ TWS藍牙耳機

香港市價 $980｜Amazon BF價 $631



在香港頗具人氣的JBL藍牙耳機，因為在香港本身已經好平，所以amazon都不是隻隻抵，推薦這款JBL TOUR PRO+ TWS，款式選不太舊，而且真的比香港平$300以上(購買連結）

JBL TOUR PRO+ TWS

JBL Quantum 100X 頭戴式遊戲耳機

香港市價 $349｜Amazon BF價 $163



雖然忽然夾一隻有線耳機怪怪地，但真的很便宜，163香港可能只能買大陸山寨貨。(賺買連結）

Victor HA-FW1000T 藍牙耳機

香港市價 $2688｜Amazon BF價 $1605



日本土砲發燒音響品牌Victor，這款Victor HA-FW1000T 藍牙耳機本來日本限定，只能找代購。想不到在Black Friday能買到，而且好平。（購買連結）

Victor HA-FW1000T 藍牙耳機

Victor HA-FX100T 藍牙耳機

香港市價 $1050｜Amazon BF價 $475



Victor 另一款低階一點的藍牙，日本Amazon折實後不用500蚊，買個狗仔logo戴上耳都值回票價。（購買連結）

Victor HA-FX100T 藍牙耳機

JVC HA-FX3X-B 有線耳機

香港市價 $398｜Amazon BF價 $108



最後推薦Victor的XX系列有線耳機，100蚊就有不錯的音色，遺失了也不會太肉赤。（購買連結）

JVC HA-FX3X-B 有線耳機

Beats Studio Pro 無線降噪頭戴式耳機

beats耳機就要去美國Amazon才有優惠價，但都不是每對都抵，推展的只有頭戴式Beats Studio Pro。（購買連結）

香港市價 $2200｜Amazon BF價 $1270



Beats Studio Pro 無線降噪頭戴式耳機

Marshall Major IV 頭戴式藍牙耳機

因懷舊外觀而大受歡迎，最出名是喇叭、其實耳機也算賣得不錯。當中頭戴式Marshall Major IV 音色、接收、外觀三者皆出色。（購買連結）

香港市價 $1299｜Amazon BF價 $779



Marshall Major IV 頭戴式藍牙耳機

Soundcore by Anker Liberty 4 NC 無線降噪耳塞

最後介紹性價比超高的Anker耳機系列，佳作 Anker Liberty 4 推出改良版4 NC。（購買連結）香港市價 $769｜Amazon BF價 $545

Soundcore by Anker Liberty 4 NC 無線降噪耳塞

Soundcore by Anker Life Q30 降噪耳機

香港市價 $799｜Amazon BF價 $438



連登仔曾豪言Anker Q30完敗Sony XM5，單價又便士。（購買連結）