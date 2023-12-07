聖誕電器優惠｜踏入12月，又是聖誕送禮時節，想要送得實用得體又能省錢，可以留意最近不同電器網店的優惠，至少未來兩星期都有不同的電器、智能裝置的限時特價，以下《香港01》記者就為大家搜羅了幾間不同網店的限時優惠精選內容供大家參考。



小米延續雙 11 優惠、預訂最多即減＄2000

一向主打價格實惠的小米，早前在雙 11 期間已經有大量貨品大幅劈價，而由現在起至 12 月 12 日期間，雙 11 優惠就再度回歸。

是次的玩法、折扣額與之前沒有太大分別，都是在 12 月 12 日前先付＄50～＄150 訂金，在 12 日當日再付尾數，即可以享有高達＄2000 的折扣，其中最抵玩的莫過於小米的吸塵機、洗地機，其價格為史上最低。👇👇👇

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蘇寧網店 7 週年狂歡祭、滿＄500 即減＄100

蘇寧在聖誕期間於各大門市有《聖誕狂歡祭》，於深水埗門市又有開倉式的《蘇寧Mega Sale 清貨激減》，不過如果不想同人爭崩頭的話，在即日至12月17日蘇寧網店又正舉行《7 週年狂歡祭》，大、小型電器都有減價，其中就包括了 Apple 的 iPhone 15 系列，雖然只有小減＄200 左右，但以 Apple 產品而言已經是罕有的優惠價。

如果要找抵買貨品的話，蘇寧網店的電視、吸塵機、筆電都是減幅不俗的範疇，其中電視有多個型號減價數千，至近半價水平。另外還有 Alipay 優惠碼，輸入可再減＄100。

ElecBoy 聖誕閃購、再用折扣券減更多

在另一電器網店電器幫 ElecBoy，今個聖誕就揉合了多種優惠玩法，除了有大批加入「聖誕禮物大全」的貨品減價，每日都會有不同的主題閃購活動，另外還有多款聖誕購物券，買滿指定金額並輸入優惠碼，即可享額外折扣。

另外還有不同的信用卡優惠，包括憑指定 Mastercard 購物滿 ＄1,500，輸入指定優惠碼後即減 $100；以指定 livibank 信用卡於電器幫購物滿 $9,000 ，可再享 $400 額外現金回贈。