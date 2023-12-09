拖板插滿恐過熱飆到150度火燭｜家中的電器眾多，光是充電器就可能超過十組，因此或多或少都會使用拖板以取得更多的電源插座。可是，大多數人都會把拖板放在家中的角落，原來拖板超負荷的話，有機會飆升到150度，出現短路風險。



拖板禁忌之首｜插過多家電超負荷

台電電力粉絲團在 Facebook 分別，拖板其中一個使用禁忌，就是插過多的家電，令其超出負荷，當一直忽視而繼續使用的話，更可能會導致短路。當使用沒有「自動斷電保護」的舊式拖板時，再把線材綑綁使用的話，經測試當用電超負荷時，拖板的溫度有機會燒到 150 度，導致短路起火。

+ 6

獨立電源開關拖板最安全

台電分享，使用拖板時，最好選擇有獨立電源開關，把暫時不用的電器獨立斷電。同時，選擇有過載保護裝置的拖板，就算出現超載，拖板也能第一時間斷電，以防短路起火。當然，不應購買沒有商品安全標章的拖板，亦不建議在網上故亂購買，特別是供電制式與香港不同的拖板。

拖板可以插幾多電器？

那是否拖板插得多就危險呢？其他拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，所以拖板最大的承受上限也約是 13A，當超出上限就有機會導致負荷過重，發生過熱起火的危險。只要根據以下公式計算，就能知道拖板可以為多少家電供電：

最大功率的計算是「13A x 220V＝2,860W」，即插在拖板上的電器，加起來功率最多只能是 2,860W，想盡可能避免拖板超出負荷導致短路，就應該使用比 2,860W 更低的總電器功率。

+ 19

資料來源：台電電力粉絲團