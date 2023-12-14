iOS 17.2電池續航力測試｜iPhone 推出 iOS 17.2 版本，一口氣為 iPhone 加入 12 個新功能。可是，每次新 iOS 版本推出，都有很多用家擔心影響手機的電池續航力，究竟iOS 17.2會令到升代 iPhone 的耗電量增加／減少多少？即睇以下電池續航力測試。



iOS 17.2

iOS 17.2 加入「日記」App，可附以相片、影片、錄音、地點等內容撰寫日記。內置機械學習技術，會為用家提出度身訂造日記建議，更能開啟「雙重認證」功能，使用裝置密碼、Face ID、 Touch ID 鎖定「日記」app。

另外，為 iPhone 15 Pro、15 Pro Max 解鎖拍攝 3D 空間影片的能力，能在 Vision Pro 中以 3D 沉浸體驗影片、相片。而且把用家熟悉的「三全音」提示聲回歸，現在用家可以

iOS 17.2 電池續航力測試

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YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.2 版本下電池使用情況。

iOS 17.2 的 iPhone 電池續航力表現出現了鮮見的情況，雖然電池續航力有升降，但影響不太大，電池續航力減少最多的 iPhone XR 也只是跌了 10 分鐘；續航力增加最多的 iPhone 12 也只升了 7 分鐘。在電量影響不大的情況下，iOS 17.2 加入了大量新功能，因此建議用家更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes