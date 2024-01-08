Zanussi ZSAP8浴室寶實測｜香港天氣寒冷，冷冰冰的浴室沖涼時簡直是「生死時速」洗澡，不少人都會選擇在浴室安裝「浴室寶」，最近記者安裝了Zanussi ZSAP8浴室寶，不單擁有抽風、換氣、乾燥及暖風功能外，它竟然還對應手機智能操控，以及藍形喇叭播放音樂功能，非常令人驚喜！



最近香港天氣寒冷，相信又是家中不單可以比傳統的抽風機功能更多，而且更可充當浴室暖風機，在寒冷天氣令大家洗澡時不再寒冷。而且又有乾衣等功能，令不少家庭近年必安裝的家電之一。一般浴室寶分為「窗口式」、「天花式」及「移動式」浴室寶，今次記者實試的Zanussi ZSAP8則是「窗口式」設計，只有8吋機身的浴室寶，機身較小，當然亦可以安裝在假天花之上。基本上原本有舊式抽氣扇的洗手間都可以安裝，非常方便。

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利用藍牙連上手機便可以播放手機內的音樂，或收聽不同的多媒體。

這一款喇叭浴室寶，擁有超強過濾功能，而且當開啟UV燈模式時，利用內置的石墨烯濾網和UVC消毒燈，提供雙重防護，官方指有效殺滅99%的冠狀病毒和流感病毒。這對於潮濕的浴室環境尤其重要，石墨烯濾網能夠切割細菌病毒表面，而UV消毒燈則破壞它們的分子結構，徹底殺滅和防止再生。除了消毒防護功能外，還擁有6大實用功能，包括暖風、乾衣、換氣、循環、除臭和清新。最特別是，此浴室寶內置Wi-Fi功能，連上家中無線網絡後，利用手機apps智能遙控，隨時調控浴室環境，就算遙控器不再手上都可以簡易拖控。

記者尤其在早前香港只得10度以下寒冷天氣下，開啟暖風功能後，不消一會整個浴室氣溫稍為提升，可以舒服地沖涼。亦都測試過用乾衣功能時，大約花5個小時左右，於室內將衣服乾透。

可簡單地更換面板

另一實用有趣的功能，便是內置藍牙喇叭，用家可以利用手機的藍牙無線連上ZSAP8，在浴室中沖涼同時，隨心聆聽音樂或聽Youtube等不同媒體。而且機身IPX4防水認證的喇叭，無需擔心潮濕影響音質。

手機藍牙與浴室寶藍牙連線後，便可以播放不同音樂。

同時，ZSAP8亦可以自行更換不同的顏色的面蓋選擇，包括碳灰色、白色、綠色、藍色、橙色，使浴室不再單調乏味，充滿時尚美感。

手機app可以在家中或家外遙距設定及控制浴室寶，非常方便。

除了用手機，還可以用多功能遙控來操作ZSAP8浴室寶。（ZSAP8 藍牙喇叭浴暖寶 售價：$2480）

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窗口式浴室寶

窗口式浴室最方便的地方是，可以安裝在抽氣扇位置，安裝比天花式方便，售價也比低。窗口式大多設有 24 小時抽氣模式，能助沒有窗口的浴室更好通風。可是，用家要留意窗口式的最高暖風溫度較低，乾衣時間較長。

天花式浴室寶

相對於窗口式，天花式同樣有 24 小時抽氣模式，同時乾衣較快較平均，最高暖風溫度也較高，唯售價會較高，而且需安裝在假天花上，以遮掩通風喉管。

移動式浴室寶

移動式最好的地方是無需安裝，直接掛在浴室即可做用，亦能便攜到其他房間使用。暖風溫度較高，售價一般也比較低。可是，移動式大多沒有抽氣和乾衣功能，使用時也要留意浴室有沒有合規格的 13A 電源插座。

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