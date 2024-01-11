Honor Magic V2上市價格、實試｜市場最薄大摺、比Samsung平$4500
Honor Magic V2 上市實試｜Android 摺機由上年開始發展成熟，在「摺」的基礎之上開始發展出更多的設計，外型亦變得更輕、更薄，可以預見 2024 年上市的摺機不單數量更多，流動性與功能之上都必然有更大提升。
而作為 2024 年的摺機頭炮，Honor 今日就在香港發布了旗下摺機的全新一代 Magic V2，《香港01》科技玩物記暫在香港發布會前就率先試玩了 Honor Magic V2 實機，發現其除了在價格上繼續展露優勢，其功能、用料、設計對比上代 Magic Vs 都有諸多不同的進步。
Honor Magic V2 上手：超輕巧、纖薄摺機之選
Honor Magic V2 在發布時已經以「全球最薄摺機」自居，開箱後上手已經感受到明顯的不同，在摺疊狀態下，Magic V2 的機身僅厚 9.9mm，外屏幕尺寸都達到 6.43"，再加上今代新增的素皮質感機背，手感距離一部非摺疊型的旗艦智能手機（普遍厚度為 8-9mm）已經相差無幾。
而在展開的狀態下，Honor Magic V2 更值得以「驚艷」來形容，其機身實際的最薄之處僅為 4.8mm，加上今代採用的全新鈦金屬物料魯班鉸鏈，Magic V2 本身的重量只有 237g，打開後的重量分散更平均，上手就是一部極緻纖巧的 7.92" 大屏幕平板，使用上明顯沒有了上代的累贅之感。
與市場上目前的大型摺機龍頭 － Galaxy Z Fold 5 同場比拼，Honor Magic V2 不論是摺疊還是展開的狀態下，流動性都要優勝不少。
內外屏幕專攻「護眼」
Honor Magic V2 的裡、外屏幕都是 LTPO OLED 材質，更新率為市場常見的 120Hz，色彩表現當然是旗艦規格的高水平。
不過今次其最大賣點就在於兩個屏幕都支援了 3840Hz 的 PWM 調光，減低屏幕因為四周亮度而產生的頻閃、從而減少眼睛在觀看 OLED 屏幕時的負擔，這個功能的分別在低光環境下的實用性就尤為明顯，看屏幕的時間較長都不會產生從前的疲勞感覺 － 但當然，要做到真正護眼，最佳辦法還是要避免在低光環境下看手機啦。
大芒軟件配套
Honor Magic V2 所用的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，雖然並非 2024 年的頂級選擇，但即使在未來一年，這枚處理器的運算能力依然是市場首屈一指，可以應付絕大部份的 Android 應用、遊戲，其功能在此就不贅了。
而作為擁有大屏幕的摺機，Honor 就在 Magic V2 上保留了上代都有的軟件配套，讓用戶可以盡用大屏幕的優勢，例如一鍵分屏、一屏多 App 等等，在分屏時用戶更可以將內容從一 App 搬移到另一 App，著重多工人士必用。
彈性更大的拍攝功能
Magic V2 的拍攝系統對比上代 Magic Vs 的進步不少，其主鏡頭為 5000萬像素並加入 OIS 光學防震，在日常抓拍方面的效果不俗👇👇👇
另外遠攝鏡為 2000 萬像素，亦同樣有 OIS，不過光學變焦倍數就只有 2.5x，配合算法可以達到 40x 變焦，但如果論可用質素，在 10x 左右已經是有點勉強。👇👇👇
不過值得一提的是，Honor Magic V2 的新版本鈦金魯班鉸鏈在設計上加入了懸停功能，可以作更多角度的摺合，故在拍攝時可以將 Magic V2 放在桌上進行更多不同構圖，是對比上一代 Magic Vs 一個重大的進步。
Honor Magic V2香港定價及上市時間
Honor Magic V2香港版本售價為 $10,999 港元，並於2024年 1 月 11－18 日開啟預約、1月19日正式發售。預售期間再加送內屏更換一次、無線藍牙耳機等，總值超過＄9000，貫徹 Honor 預售「賣大包」的傳統。
配置方面，香港將推出16GB RAM+512GB ROM版本。與去年發佈的Magic Vs 相比，售價雖然提高了＄1000，但其仍然對比 Samsung Galaxy Z Fold5 的 512GB版本便宜達 $4500，競爭力不小。