Honor Magic V2 上市實試｜Android 摺機由上年開始發展成熟，在「摺」的基礎之上開始發展出更多的設計，外型亦變得更輕、更薄，可以預見 2024 年上市的摺機不單數量更多，流動性與功能之上都必然有更大提升。



Honor Magic V2 目前以「全市場最薄摺機」自居（蔡浩騰 攝）

而作為 2024 年的摺機頭炮，Honor 今日就在香港發布了旗下摺機的全新一代 Magic V2，《香港01》科技玩物記暫在香港發布會前就率先試玩了 Honor Magic V2 實機，發現其除了在價格上繼續展露優勢，其功能、用料、設計對比上代 Magic Vs 都有諸多不同的進步。

Honor Magic V2 上手：超輕巧、纖薄摺機之選

Honor Magic V2 在發布時已經以「全球最薄摺機」自居，開箱後上手已經感受到明顯的不同，在摺疊狀態下，Magic V2 的機身僅厚 9.9mm，外屏幕尺寸都達到 6.43"，再加上今代新增的素皮質感機背，手感距離一部非摺疊型的旗艦智能手機（普遍厚度為 8-9mm）已經相差無幾。

Honor Magic V2 摺合時的手感，與一部直屏旗艦機相差無幾（蔡浩騰 攝）

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而在展開的狀態下，Honor Magic V2 更值得以「驚艷」來形容，其機身實際的最薄之處僅為 4.8mm，加上今代採用的全新鈦金屬物料魯班鉸鏈，Magic V2 本身的重量只有 237g，打開後的重量分散更平均，上手就是一部極緻纖巧的 7.92" 大屏幕平板，使用上明顯沒有了上代的累贅之感。

與市場上目前的大型摺機龍頭 － Galaxy Z Fold 5 同場比拼，Honor Magic V2 不論是摺疊還是展開的狀態下，流動性都要優勝不少。

內外屏幕專攻「護眼」

Honor Magic V2 的裡、外屏幕都是 LTPO OLED 材質，更新率為市場常見的 120Hz，色彩表現當然是旗艦規格的高水平。

在暗處看手機，3840Hz調光的特性會尤其明顯(蔡浩騰 攝)

不過今次其最大賣點就在於兩個屏幕都支援了 3840Hz 的 PWM 調光，減低屏幕因為四周亮度而產生的頻閃、從而減少眼睛在觀看 OLED 屏幕時的負擔，這個功能的分別在低光環境下的實用性就尤為明顯，看屏幕的時間較長都不會產生從前的疲勞感覺 － 但當然，要做到真正護眼，最佳辦法還是要避免在低光環境下看手機啦。

大芒軟件配套

Honor Magic V2 所用的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，雖然並非 2024 年的頂級選擇，但即使在未來一年，這枚處理器的運算能力依然是市場首屈一指，可以應付絕大部份的 Android 應用、遊戲，其功能在此就不贅了。

連同懸浮的影片播放器，Honor Magic V2 最多可以開到 5 個窗口(蔡浩騰 攝)

而作為擁有大屏幕的摺機，Honor 就在 Magic V2 上保留了上代都有的軟件配套，讓用戶可以盡用大屏幕的優勢，例如一鍵分屏、一屏多 App 等等，在分屏時用戶更可以將內容從一 App 搬移到另一 App，著重多工人士必用。

彈性更大的拍攝功能

Magic V2 的拍攝系統對比上代 Magic Vs 的進步不少，其主鏡頭為 5000萬像素並加入 OIS 光學防震，在日常抓拍方面的效果不俗👇👇👇

Magic V2 受惠於摺屏優勢，可以用到主鏡頭進行自拍 (蔡浩騰 攝)

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另外遠攝鏡為 2000 萬像素，亦同樣有 OIS，不過光學變焦倍數就只有 2.5x，配合算法可以達到 40x 變焦，但如果論可用質素，在 10x 左右已經是有點勉強。👇👇👇

不過值得一提的是，Honor Magic V2 的新版本鈦金魯班鉸鏈在設計上加入了懸停功能，可以作更多角度的摺合，故在拍攝時可以將 Magic V2 放在桌上進行更多不同構圖，是對比上一代 Magic Vs 一個重大的進步。

Honor Magic V2香港定價及上市時間

Honor Magic V2香港版本售價為 $10,999 港元，並於2024年 1 月 11－18 日開啟預約、1月19日正式發售。預售期間再加送內屏更換一次、無線藍牙耳機等，總值超過＄9000，貫徹 Honor 預售「賣大包」的傳統。

配置方面，香港將推出16GB RAM+512GB ROM版本。與去年發佈的Magic Vs 相比，售價雖然提高了＄1000，但其仍然對比 Samsung Galaxy Z Fold5 的 512GB版本便宜達 $4500，競爭力不小。