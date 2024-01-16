POCO X6 Pro 香港上市實試｜小米旗下兩大子品牌近年都以性價比為主，其中 POCO 在平價之餘大走年輕化路線，斬獲不少 Fans 支持，而在 2024 年的頭炮 － POCO X6 系列更帶著 POCO 系列前所未見的規格在香港上市。《香港01》科技玩物記者早前就率先取得實機、試玩 POCO X6 系列中的高階型號 POCO X6 Pro。



POCO X6 Pro 上手、黃色仿皮機背好手感

論規格，POCO X6 Pro 其實就是小米在中國內地市場推出的 Redmi K70E 之變種版本，但以 POCO 品牌在國際市場「轉生」之後，POCO X6 Pro 的外觀就在原有的 K70E 之上加入獨家的元素點綴。

開箱上手之後，第一時間感受到其只有 190g 的機身非常輕盈，配合 6.67"直屏、直身邊框，整體手感與流動性不俗。

值得一提的，是 POCO X6 Pro 今代所推出的三個機身顏色選擇當中，在較傳統的黑、銀色選擇之外又有 POCO 招牌的黃色機身選擇，除了顏色夠醒目，亦是系列中唯一一部採用仿皮紋機背，手感與觀感都向上提升一個檔次。

影音、打機性能夠交功課

POCO X6 Pro 在售價上雖然可以被歸類成「平價機」，但其硬件規格卻存在不少中高階機種才有的賣點，首先其 6.67" 屏幕為小米曾經用在 Xiaomi 12T Pro 等機上的高階 CrystalRes AMOLED 屏幕，解像度達 1.5K 水平，支援 687 億色顯示、120Hz 更新率及最高 1800nits 的亮度，雖然未至於市場頂級，但都可以肯定在同價位難覓對手。

雖然未有任何高階的音響認證加持，但 POCO X6 Pro 雙聲道喇叭的輸出都十分不俗（蔡浩騰 攝）

POCO X6 Pro 採用了 MediaTek Dimension 8300-Ultra 處理晶片，在香港發售的就只有 12GB RAM +512GB ROM 的最高配版本選擇（蔡浩騰 攝）

POCO X6 Pro 採用了 MediaTek Dimension 8300-Ultra 處理晶片，其定位為中高階的處理硬件，可以應付絕大名數的 Android 應用，另外小米又為 POCO X6 Pro 加入了名為 WildBoost Optimization 2.0 的功能，據說可以在運行遊戲時提升畫面穩定性同時減少能耗。

POCO X6 Pro 在出廠時已經預載了小米最新的 HyperOS，但其實與之前的 MIUI 沒有太大分別，仍然以乾淨的體驗為主（蔡浩騰 攝）

用最高級數畫面運行《Monster Hunter World》，可以保持全程 60fps 操作（蔡浩騰 攝）

＄2500 樓下都有 OIS 防震？

POCO X6 Pro 的另一賣點在於機背的 6400萬像素主鏡頭加入了同價位少見的 OIS 光學防震（蔡浩騰 攝）

POCO X6 Pro 走的明顯仍是 POCO 品牌最拿手的性價比路線，而除了外觀設計、處理效能之外，POCO X6 Pro 的另一賣點在於機背的 6400萬像素主鏡頭加入了同價位少見的 OIS 光學防震；雖然對比上代 X5 Pro 的 1億像素鏡頭，X6 Pro 的像素規格似有一定下降，但在 OIS 的加持之下，X6 Pro 的抓拍能力、夜拍能力都有獲得提升。

+ 3

不過與不少 POCO 機種一樣，主鏡頭以外的 800 萬像素廣角鏡以及 200 萬像素微距鏡就實屬乏善可陳，只叫「有得用」，不需對它們抱有太多期望。