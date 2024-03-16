木棉花開春天來　夜木棉絢爛奪目　4個廣州地鐵周邊賞花海打卡位

廣州的春天，在木棉盛開中拉開序幕。



木棉花開 冬不再來 廣州夜木棉

除去了綠葉，木棉樹只留下花朵的美麗，木棉花開，迎接春天的到來。看慣了早上的木棉花，「夜木棉」你是否有停下腳步抬頭看看它們呢？

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在夜幕降臨時分，紅色的花海和霓虹色的車燈互相映襯，如煙花般絢爛輝煌，點綴着黑夜的寧靜。

英雄之花，歷來被視為英勇的象徵，紅豔卻又不失莊嚴，頂天立地的姿態，宛如英雄的壯觀氣勢。不愧是英雄花開英雄城！

五朵花瓣如杯，盛開着花蕊，沒有綠葉的點綴，卻足以顯現出其絕美風姿。夜幕降臨，春雨停歇，木棉花的綻放更加絢爛奪目。

木棉攝影機位打卡 帶你探秘廣州

木棉不僅是春日的使者，更是生活智慧和鄉土文化的象徵，這個周末一起走上廣州街頭，看看這些美麗的木棉花吧。

廣州木棉4大打卡位推薦👇👇👇

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1. 農講所

有着廣州小故宮之稱的農講所，標誌性的紅牆黃瓦，和兩邊盛開的木棉花更加搭，分分鐘都能拍出氛圍感大片。

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廣州地鐵1號線農講所站C出口

1926四樓觀景台，可以拍攝到滿屏木棉、可以俯拍農講所



2. 中山紀念堂

中山紀念堂那棵有350多年歷史的老木棉已經刻進老廣州人的DNA裏，這棵老木棉見證了廣州城市的發展，也見證了一代又一代人的成長。

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廣州地鐵2號線中山紀念堂站

1. 北門外越秀山觀景台可拍攝主樓全景

2. 越秀山登山樓梯可與木棉花同高拍攝

3. 中山紀念堂東北角木棉花最紅的地方



3. 海珠廣場、海珠橋

說到英雄，那一定不能少了海珠廣場莊嚴的解放紀念碑、手持步槍的士兵雕像。兩旁盛開的木棉花相互映襯，似乎是一同守護廣州城。

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廣州地鐵2號線海珠廣場站士兵雕像附近



4. 陵園西路

陵園西路的木棉樹也是非常出名，木棉一路盛開，將整條路染得通紅。你一定會被美景吸引到。從天橋看下去的視角真的很讚，200米的木棉花如紅色絲帶裝點着馬路。

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廣州地鐵1號線烈士陵園站C出口，往前走200米，上天橋可以拍攝到全景



想要觀賞木棉盛況，一定要抓緊時間！拿好賞花地圖，出發！

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