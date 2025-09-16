大阪新景點11大推介2025｜大阪世博＋USJ新園區＋草間彌生LV展覽

大阪新景點｜大阪新景點2025｜大阪自由行必睇！大阪向來都是熱門旅遊地，這數年間都增添了新景點，如環球影城開了咚奇剛國度，扭蛋控天堂「扭蛋之森」，還有超人氣2025年世界博覽會，裡面有高約17公尺的1:1高達首次於關西地區展出，想知更多詳情？即睇下文了解11個新開大阪景點的介紹、地址、交通！



大阪新景點2025【1】草間彌生《INFINITY》展覽 — 大阪路易威登藝術廊開展！

「圓點女王」草間彌生由2025年7月16日起至2026年1月12日，於大阪LV旗艦店的5樓的大阪路易威登藝術廊舉行《INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION》免費展覽！

展覽是路易威登基金會的「牆外計畫」亞洲篇章，將呈現草間彌生過往數十年的繪畫、藝術裝置、雕塑等作品，除了有全新巨型波点南瓜雕塑可以打卡，更有沉浸式「無限鏡屋」場景，將大大小小的波點裝置透過鏡面反射並無限延伸，十分打卡able！

草間彌生《INFINITY》展覽

地址：大阪市中央區心齋橋筋2-8-16 大阪LV御堂筋旗艦店5樓

交通：心齋橋站步行5分鐘



大阪新景點2025【2】大阪枚方公園 ── Sanrio角色嘉年華in 枚方公園

大阪枚方公園自1910年開幕，是大阪知名，也是最古老的遊樂園。大阪枚方公園最近聯乘SANRIO，並由2025年9月13日起至2026年1月12日，推出特別活動「Sanrio角色嘉年華in 枚方公園」！

「Sanrio角色嘉年華in 枚方公園」將分為六大區域，包括三麗鷗彩虹樂園、Sanrio角色見面會、巨型裝置打卡位、AR數位主題樂園、祭典攤位遊戲及三麗鷗KAWAII百貨，不但可以了解Sanrio角色背景故事、與人氣角色拍照互動，攤位遊戲更保證有獎！

大阪枚方公園

地址：大阪府枚方市枚方公園町1−1

交通：枚方公園站步行3分鐘



大阪新景點2025【3】大阪・關西世博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」 ── 實物大高達立像

高達粉絲有福了！2025年世界博覽會（大阪・關西世博）將於展館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」展出1:1實物大高達立像！

作為關西地區首度設置的大高達立像，這次沿用了於2020年12月至2024年3月在神奈川縣橫濱市舉辦的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」活動中實物高達的材料，並將其再度活用，製造出約17公尺高的靜止展品，並藉由單膝跪地和高舉右手的姿勢，展示一種伸向宇宙和未來的概念。

是次展覽於2025年4月13日至10月13日舉行，除了實體大高達之外，以「未來的宇宙機場」為設計概念的展館建築相信也是展覽的一大特色，而館內亦預定將有不同的體驗活動令觀眾可感受到高達系列的世界觀。

展示日期：2025年4月13日（日）- 2025年10月13日（一）

地點：大阪2025年世界博覽會「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」

交通：搭乘JR「櫻島站」前2號巴士，再到「環境施設組合前」轉乘3號巴士。



大阪新景點2025【4】環球影城 ── 全新園區咚奇剛國度今年開幕

日本環球影城（USJ）一向都是遊日必去景點。環球影城超級任天堂世界全新園區「咚奇剛國度」預定於2024年盛大開幕！咚奇剛和夥伴們居住的叢林內充斥着許多狂野的冒險遊戲，包括乘坐式遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，還有在叢林正中央享用的美食和各式周邊商品提供。👉USJ環球影城預訂門票優惠

環球影城開設全新園區咚奇剛國度。（環球影城官網圖片）

環球影城

交通：JR夢咲線環球城站

開放時間：8:00am - 10:00pm



大阪新景點2025【5】大阪關西國際藝術節 2025 ── 大型藝術盛事

大阪關西國際藝術節將於2025年4月13日至10月13日舉行，展覽覆蓋大阪各大區域，包括關西博覽會會場、大阪文化中心、中之島等地區，到時大阪將會化身為巨型美術館！而這場大型藝術盛事將有超過28個國家共同參與，無論是喜歡藝術，還是想湊熱鬧感受盛事氣氛的朋友，在來年亦不容錯過！

大阪新景點2025【6】KITTE大阪 ── 集購物、美食及展覽的新商場

KITTE大阪於2024年7月開幕！KITTE大阪座落於JP TOWER 大阪大樓內，商場共有7層，集結約114家店鋪，從平價的美食再到高檔餐廳應有盡有，例如在4樓的串かつだるま，以及在5樓的高檔餐廳うなぎ大阪竹葉亭，都是當地深受熱捧的餐廳。

除了購物和餐廳外，於商場6樓還有嶄新的展覽空間「SkyシアターMBS」作為國際和本地的表演和劇場的舞台，讓遊客可購物和享受美食之餘，也可體驗來自各地的藝術活動。

KITTE大阪

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：梅田站步行約2分鐘



大阪新景點2025【7】扭蛋之森最大分店 ── 2000台扭蛋機種類繁多

日本扭蛋專門店扭蛋之森最大分店種類繁多，包括三麗鷗、迪士尼、動漫、遊戲、動物模型、食物模型等扭蛋應有盡有。扭蛋之森大阪梅田店預計今年5月開放2樓，屆時扭蛋機總數將達2000台！

扭蛋之森大阪梅田店

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：阪急電車大阪梅田站茶屋町出口步行5分鐘



大阪新景點2025【8】LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真 ── 離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真是擁有250多個商店的大型Outlet，除了多個國際奢侈大牌，亦有日本本土品牌分店，包括UNIQLO、山田電機等。1樓設黑門市場商店街，多間餐廳提供地道大阪美食料理： 章魚燒、海產、壽司等。三井Outlet Park大阪門真設有免稅櫃台和投幣式置物櫃，適合離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真

地址：大阪府門真市松尾町1-11

交通：JR門真市站步行8分鐘



大阪新景點2025【9】大阪最大MUJI重新開幕 ── 齊集衣食住行生活用品

全日其中一間最大的MUJI「無印良品GRAND FRONT OSAKA店」早前大翻新後重新開業。新店樓高3層，5200平方米的賣場比之前大兩倍，齊集各種熱門衣食住行生活用品，更設有室內設計區、烘焙現磨咖啡站、讓小朋友放電的兒童區、使用近畿食材為主的咖啡店「Café＆Meal MUJI」。MUJI迷小心行到腳軟！

無印良品GRAND FRONT OSAKA店

地址：大阪府大阪市北区大深町3-1 GRAND FRONT OSAKA 2F – 4F

交通：JR大阪站步行3分鐘



大阪新景點2025【10】GRAND GREEN OSAKA ── 大阪梅田新地標開幕

大阪梅田大型商業項目GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS開幕！商場以OSAMPO with Green為理念，採用大量綠化設計。北館商場有人氣夏威夷餐廳ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head Cafe OSAKA、可舉辦婚禮派對的咖啡廳THE JACKSON GARDEN、戶外運動服裝店Patagonia Osaka Umeda等。

南館「UMEKITA GREEN PLACE」以「城市綠洲」為主題，集結55間商店，其中有20間為食肆，主打多元化的餐飲體驗，例如1樓的日本爆紅的法式甜品店「LE PINEAU」、可麗餅專門店「YORKYS Creperie」、2樓的人氣鬆餅店「Eggs'n Things」等。而1樓至3樓的中庭則設有「綠葉廣場」和「綠邊之丘」，兩個提供綠意盎然的休息空間，營造出像都會中的綠洲環境。

GRAND GREEN OSAKA

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20



