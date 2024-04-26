深圳好去處｜梅林小眾餐廳6間推介　WeChat Pay HK美團團購折上折

深圳好去處｜福田區梅林除了有大型商場外，也有不少鮮為人知的小眾餐廳。《香港01》「好食玩飛」記者今次為大家推介6間性價比極高的餐廳，其中一間不用¥100便歎到3杯雞尾酒，還有「福田區創意菜打卡人氣榜」第一名的筷子飯店。而WeChat Pay HK美團團購繼續有折上折優惠，總值¥88！所有餐廳的團購套餐均可使用，還可用於足療按摩、親子樂園、美容美髮、KTV等商戶，吃喝玩樂線上港幣付款，0手續費，非常方便！如何領取及使用優惠，即睇下文！



1. BAKER'S BASE（梅林店）

BAKER'S BASE是一家位於上梅林社區的傳統法式麵包房，門店主打每日新鮮烘焙手工麵包、披薩及簡餐，以打造滿足基本與日常為基礎，通過食物領略生活的本味：good food，good mood！

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優惠：團購套餐有「單人工作日醒腦套餐」、「午市雙人餐」，購買「午市雙人餐」優惠價¥168，折上折之後只需¥160，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減。

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餐廳地址：深圳福田區廣夏路12號（上梅林站G口步行7分鐘）



2. 筷子飯店China Town Bistro

筷子飯店是一家以唐人街為主題的融合菜餐酒館，裝修靈感來自80-90年代復古風。 餐廳主理人Brian Leung曾在澳洲有著10年的法餐工作經驗，後就職於香港LPM、Henry arcane等多家高級餐廳。 筷子飯店是以碳烤的烹飪方式為主，融合廣東本土食材打造的一家家庭式餐廳。「筷子飯店 好事成雙 來就對了」

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優惠：團購套餐「單人筷子嚐鮮三寶」十分豐盛，包含三大招牌菜品：碳烤整條馬友魚、香草莢焦糖布丁和精選葡萄酒，優惠價¥166，折上折之後只需¥160，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減；亦可購買其他團購套餐如「2人好事成雙」 、「4人來就對了」等，或購買¥95代¥100代金券。

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餐廳地址：深圳福田區廣廈路16號（上梅林站G口步行6分鐘）



3. 犀牛rhino by幸鄰

犀牛rhino by幸鄰是一家主打猛火小炒、廣式煲仔和手工麵包的創意排檔。 所有菜品堅持手工自製，開在福田下梅林Apark歡閣酒店大堂。因為地理位置特殊，犀牛邀請建築師設計了極具裝置藝術特色的外擺。

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優惠：團購套餐「甜品單人餐」優惠價¥66，折上折後只需¥64，還可選擇「雙人餐」、「歡聚四人餐」等團購套餐，或¥95代¥100代金券，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：深圳福田區梅麗路9號Apark歡閣酒店大堂一層（下梅林站A口步行8分鐘）



4. PILOT PROJECT 飛行計劃

酒是最快的交通工具，在Pilot Project用一杯“機打雞尾酒”開啟一次微醺飛行計劃，我們是一家定價非非非常友好的社區雞尾酒清吧，歡迎你隨時來喝一杯，We need that 0.05% ！

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優惠：美團團購套餐「剛好微醺3杯雞尾酒」優惠價¥99，折上折後只需¥94，即可享三杯雞尾酒，口味任選，亦可購買「Gap&Time酒水配小吃」等團購套餐，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：深圳福田區Apark深圳數字藝術公園G層17號（下梅林站A口步行5分鐘）



5. Oxy Bakery&Eatery氧屋

氧屋OXY品牌，專注於熱愛生活、也愛美食，更愛與朋友分享的生活方式，通過美味的烘焙和餐食作為連結，讓每個進店的客人都能在一聲聲的「歡迎光臨」和一杯杯的好喝飲品中迷失自我。

氧屋OXY是一個披著「烘焙店」外衣的文青社交空間，為客人提供創新和潮流的烘焙、餐食和飲品，在店內向客人展示每日新鮮送達的食材，現場料理，新鮮出爐，是一個高度貼近顧客，為顧客提供豐富體驗的複合型餐飲食堂。

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優惠：優惠券¥95代¥100代金券，折上折後只需¥90，亦可購買團購套餐如「氧屋午市單人餐」、「氧屋到點雙人餐」，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：深圳福田區梅林街道梅華路238-13號（下梅林地鐵站A口步行4分鐘）



6. MAD街頭咖酒食

是基於街頭日常生活演變而來的全新咖酒食品牌， 以街頭為切入點，探討如何通過「碰撞」的方式生長發酵，為都市年輕人提供了更多有趣的生活方式樣本。

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優惠：搶購團購套餐「MAD雙人街頭下午茶」優惠價¥35.2，折上折之後只需¥33.2，亦可購買其他優惠套餐如「MAD隨便吃點一人食」、「單人MAD街頭早午餐」均可享折上折優惠，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：深圳福田區梅林路Apark- G層03（下梅林站A出口步行3分鐘）



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由於大眾點評跟美團屬於同一集團，上述cafe的優惠，都可以透過WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取總值¥88的美團團購優惠券。裡面總共包含7張優惠券，系統將根據消費門檻自動揀選對應優惠券自動扣減。人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為7日，逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。

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2. 「新增銀行卡或銀行賬戶」

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